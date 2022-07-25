疫下學習現斷層　學生情緒響警號　關學聯促政府實行補救措施

學習是一個累進的進程，當前一個學習階段未打穩，學生便難以投入下一個階段。這篇文章所指的學習斷層，是指在疫情多次停課復課下，學生每個學習階段的斷裂。Global Education Evidence Advisory Panel (GEEAP) 提出疫情對兒童教育，健康及社會未來生產力造成短期和長遠的傷害，政府必須實行緊急的補救措施減輕影響。兒童失去一年的學習時間，而未能達成一定教育水平，估算平均會影響其2.8年的學習。

撰文：關注學童發展權利聯席



關注學童發展權利聯席在7月初舉辦了「如何彌補疫情下的學習斷層？」研討會，邀請了中學校長何玉芬博士、中學老師王明輝先生、社工黎柏然先生、教育心理學家劉修妍博士、及家長林俊嬋女士，一同探討疫情對現今學生學習的影響和應對方法。（關注學童發展權利聯席提供圖片）

香港也是時候需要醞釀更多討論，提出更多切實的補救措施。故此，關注學童發展權利聯席（關學聯）在7月初舉辦了「如何彌補疫情下的學習斷層？」研討會，邀請了中學校長何玉芬博士、中學老師王明輝先生、社工黎柏然先生、教育心理學家劉修妍博士、及家長林俊嬋女士，一同探討疫情對現今學生學習的影響和應對方法。

社會低估沒有面授課堂對學生影響

研討會中，何校長指出疫情令學校需要透過網上課堂維持教學進度，但在硬件設備上，當時政府沒有提供足夠資源或指引，導致學校安排變得倉促和混亂。直至今天，部分學童仍然使用手提電話，或需要借用學校的設備上課，學生能否清晰看到螢幕，或聽到課堂內容，仍是未知之數。而王老師亦提及網課令老師即時了解學生課堂表現的難度增加，加上由於老師與學生相處時間減少，導致老師更難向學生提供督導或支援。

關注學童發展權利聯席在7月初舉辦了「如何彌補疫情下的學習斷層？」研討會，邀請了中學校長何玉芬博士、中學老師王明輝先生、社工黎柏然先生、教育心理學家劉修妍博士、及家長林俊嬋女士，一同探討疫情對現今學生學習的影響和應對方法。（關注學童發展權利聯席提供圖片）

家長嘆「贏在疫情下，輸在疫情下」

以他為例，他今年需要任教一班中六學生，在恢復實體課後，明顯發現學生未能掌握之前網課的學習內容。家長代表俊嬋更訴說疫情不斷經歷停課和復課，基層家庭對疫情恐懼，對生活迷惘，面對孩子各科功課及學業，產生很的大無力感，更慨嘆「贏在疫情下，輸在疫情下」，資源足夠與不足的學生學習差距比之往更大。由此可見，社會很大程度低估了沒有面授課對學生的影響。

目前，不少學生只需回校半天，各校都在全力追趕上網課期間流失的進度，學生功課量、默書及測考遠比以往頻密。討論期間，不少家長反映小朋友很多科目都跟不上，需要尋求補習。對於改善學生學習問題，講者們都建議學校增加針對性支援及改變學校活動安排。何校長建議學校準備不同方案，不論是全日制或半日制，都需要包含建立人際關係、補課、課外活動等元素，為不同困境的學生提供針對性支援。

劉博士認為同學在現時防疫措施下需要打針才能上全日課，但如同學因身體或情緒原因而選擇不打針，現時的政策便會導致他們不能獲得平等的機會去學習。而王老師表示現時課程內容完全按照實體全日制來編寫，即使改為半日制上課，時間較以往壓縮，但課程內容並沒有減少，認為可考慮調整教學設計或刪減部份課程內容。最後，家長俊嬋建議教育局設立可上可下機制，讓成績能跟上，甚至超越學習進度的學生選擇跳班，而未能跟上的學生則可以選擇留班。同時，希望政府能夠在消費券以外，為基層兒童提供學習券，用於報名補習班或課外活動上，以支援兒童的學習。

會上不論嘉賓或參加者，都認同學校不只有傳授知識的功能，更需要關注學生的情緒和社交發展需要。（關注學童發展權利聯席提供圖片）

疫情令學生無法通過活動學習與人相處

會上不論嘉賓或參加者，都認同學校不只有傳授知識的功能，更需要關注學生的情緒和社交發展需要。據教育心理學家劉博士與黎社工前線所見，他們接觸的個案，大部份都出現情緒健康問題，包括嚴重焦慮和抑鬱。學校小息時間壓縮、沒有午餐時間、沒有課外活動、班房內規定單行坐保持距離，令學生失去社交空間，難以和其他同學建立關係，同學甚至未能認識同班其他同學姓名。同學之間有着很強的疏離感，關係欠佳的情況較以往多，磨擦亦更多。再者，因着失去社交機會，社工和老師亦更難了解學生，面對缺課個案，由於未能和學生建立關係，亦更難處理問題。王老師表達疫情令學生失去校園生活，班會活動也全部取消，無法通過活動學習與人相處。不論是老師和同學之間，或是同學和同學之間，學生都缺少了互相學習的部份。

家長代表俊嬋更訴說疫情不斷經歷停課和復課，基層家庭對疫情恐懼，對生活迷惘，面對孩子各科功課及學業，產生很的大無力感，更慨嘆「贏在疫情下，輸在疫情下」，資源足夠與不足的學生學習差距比之往更大。（關注學童發展權利聯席提供圖片）

在建議方面，黎社工指出社交情緒教育系統（Social and Emotional Learning，SEL）在外國已經實行多年。疫情令香港更重視學生情緒社交問題，希望能夠把SEL納入課程，令教育制度更加進步。劉博士建議家長可以抽時間參加情緒健康課程或講座，和其他家長互相分享和交流，同時如果小朋友在幼兒或初小學生階段，家長需要多與兒童說話，訓練他們的語言能力，以補足因停課而大量流失的說話機會，這同時提供更多親子時間。家長和家長之間可以約出來，讓家長和家長，兒童和兒童之間都可以有更多交流的機會。

在學校方面，建議學校復課後第一件事是幫助班內同學建立關係和自信心，例如多做一些班級經營的活動，不用太急於馬上追趕課程內容，學生有了良好的關係和自信心，學習動機亦會提升，學習效能便會更好。在政府政策方面，現時大部份特殊教育需要（Special Education Need，SEN）訓練在下午時間，以網上形式進行，但效果欠佳，故希望能盡快恢復實體，增加對SEN學生的支援。此外，應盡快讓不打疫苗的學生和家長擁有平等機會進入校園。王老師亦提議，即使回復全日制，亦可考慮只半天上課，騰出下午時間提供學習支援、創造多元學習空間和進行各種活動。何校長建議學校能預備多個方案，並讓家長、學生等持份者一起討論及參與，針對學生需要，建立正向校園氣氛，關注精神健康，讓學生感受到學校歡迎同學返回校園，創造互動學習體驗的機會。

促不同持分者設立短中長應對方法

「辦法總比困難多」是政府宣傳短片的一句對白。不少國家都紛紛就兒童疫情下學習困難和情緒狀況作研究，提出短期和長期的應對方法，韓國教育部更將於今年公佈《2023至2025年教育缺失解決中長期實施方案》。香港教育，又應當如何應對？現時，各個界別都在為學生面對的問題不斷救火，做法難免零散和面對不少限制。期望政府於防控疫情措施以外，能諮詢與兒童及青少年發展相關的不同持份者，提出更多方法和完整指引，切實地關顧學生學習、心理和社交各方面的需要，真正保障學生「健康」。