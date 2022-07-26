電單車泊後巷遇大廈「爆屎渠」　下場慘不忍睹

不少車主習慣將電單車泊於後巷位置，方便即時取車駕走，然而若泊錯位置，後果不堪想像。深水埗一條後巷，懷疑其中一幢大廈毋塞渠，污水衝破地下水管活閥激射而出，結果泊在附近一輛電單車尤如被「洗車」，由車頭至車尾位置滿佈污迹，外觀慘不忍睹，同一條後巷另一輛電單車因泊在較遠處，倖免於難，食環署回應本月下旬接獲涉事後巷有污水溢出投訴，已安排街道潔淨服務承辦商進行清潔。



大廈近年屢度爆污水渠 疑與硬物塞渠有關

涉事地點位於深水涉汝州街及基隆街之間的一段大廈後巷，有居民反映位於基隆街218號大廈一條由單位接駁至地下的主污水渠，近年每隔一段時間便會因硬物塞滿渠管，懷疑抵受不住水壓擠破閥門蓋，溢出大量污水，並且傳來陣陣惡臭，事後需召街道潔淨服務承辦商到場清洗街道。

事發上周初，有居民反映涉事大廈的污水管閥門蓋再度爆破，污水激射而出，事後大廈牆身充佈污迹，其時正有兩輛電單車泊於該條後巷，其中一輛剛巧泊在污水渠旁邊，結果車頭、車身及車尾滿佈碎紙巾及污物，再經烈日暴曬後，污迹黏在車身上難以洗走，惟車主一直未有取走涉事電單車，至今仍泊在原址未作處理。另一輛電單車則泊在較遠處未有被波及，惟地上仍遺留污物，數天後才有清潔工到場射水清理地面污迹。

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食環署：已派承辦商到場清潔消毒

食環署回應，本月下旬接獲一宗查詢所指地點後巷地面有污水溢出的投訴，派員調查後發現側巷的污水管閥門蓋已維修妥當，沒有污水溢出的情況。雖然如此，署方亦已安排街道潔淨服務承辦商清洗該段後巷及附近一帶的公眾地方，並灑上消毒劑。