東涌103區擬放寬地積比建2,018伙公營房屋　容納逾5000人

房委會向城委會提交申請，建議在東涌103區放寬地積比率及建築物高度限制，以興建2,018伙公營房屋，較原來計劃增加約218伙，料可容納5,651人。

資料顯示，當時東涌103區被列作資助出售房屋項目，而項目的正前方日後擬作中等密度住宅發展，估計高層單位有機會望海。



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房委會申請放寬地積比率，擬由現時的5.4倍增至5.9倍，並將建築物高度限制由110米增至125米。計劃擬興建4座建築物，每幢最高達40層，合共提供約2,018伙，當中將設幼兒園、社福設施，以及飲食、商店等商業用途。

最快2026/27年完工

參考資料，東涌第103區由填海得來，位於迎東邨附近，填海工程於2020年10月完成。當時東涌103區被列作資助出售房屋項目，料供應1,800伙，預計2026/27年完工。換言之，在最新計劃下，料可增加供應約218伙。

項目的正前方為東涌第106區，日後擬作中等密度住宅發展，高度限制只為70米，即日後103區項目落成後，高層單位料很大機會可望海。

擬議項目的高層單位料很大機會可望海。（城規會文件）

一級歷史建築「潘屋」上方擬建17層大樓，提供83伙安老院舍，以及90伙長者住屋。（城規會文件）

此外，元朗博愛醫院旁申建83伙安老院舍，以及90伙長者住屋，該址位處一級歷史建築「潘屋」上方。

申請文件表示，現址主要是平地及臨時構建物，為善用長期丟空的土地，申請人準備落實在2028年作私人發展，並以「品味退休」服務為主題，希望成為香港「令人嚮往的長者住屋」。

申請人將設一幢約17層大樓，當中設90個獨立自主型單位，共提供100張床位，為可獨立照顧自己、無須接受個人護理及照顧人士而設；另設83個生活協助型單位，提供127張床位，以安老院舍方式提供服務。