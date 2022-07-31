女清潔散工康復現「長新冠」　返工氣促剝口罩回氣：養家都冇辦法

基層家庭受「長新冠」後遺症及收入減少雙重夾擊，生活質素呈螺旋式惡化。有非政府機構就第五波疫情推出支援計劃，協助劏房家庭提供物資及免費視像中醫診症，紓緩長新冠不適症狀，有清潔散工與女兒先後確診，康復後出現失眠及氣促，「以往行上唐六樓屋企只係唞一轉，𠵱家要唞兩三轉，返工一出汗要剝口罩回氣。」由於本身作為家庭經濟支柱，身體不適亦要「頂硬上」，機構指為確診家庭進行事後問卷調查，發現患者經視像診症及代煎藥後有明顯效果，希望疫情嚴峻時再度推出計劃支援。



兼善里舊樓劏房林立 明愛推計劃支援2,000基層戶

明愛基層組織發展計劃獲置地公司家基金贊助，今年4至6月推行「劏房家庭確診新冠肺炎後支援計劃」，主要服務長沙灣兼善里共2,000多戶基層家庭共4,000人，當中大多為劏房戶，服務包括組織十多名街坊成為支援隊，為確診或正在隔離的鄰居送上防疫物資、乾糧，並聯絡5間茶餐廳、涼茶舖及粥舖等，願意為有需要人士免費提供熱食或涼茶，由義工送上門，以免居家隔離時斷水斷糧，明愛社工同時安排130個劏房家庭合共179位確診居民提供至少兩次中醫視像診症及每日三次中藥代煎服務，全方位支援劏房家庭度過疫下難關。

機構完結計劃後，向合共272名劏房住戶及其家庭成員進行問卷調查，了解計劃成效及意見，有93%受訪者及76.8%受訪者家庭成員曾是確診人士，另有2人接受服務期間確診及7人是懷疑確診者。曾確診被訪者表示大部分確診後症狀分別為咳嗽（40.7%）、有痰（35%）、呼吸不順暢（26%）及頭痛（20.3%）等，其他身體症狀包括失眠（41.5%）、易累乏力（20.7%）及全身疼痛或骨痛（14.6%）等。若對患長新冠的擔心指數以1至10分計算，有52.9%受訪者給予8至10分的高分，反映對此極度擔心，但有76%受訪者指毫無方法應對長新冠後遺症，甚至多達92%擔心會傳染同住家人。

調查又發現，92%受訪者指使用免費中醫視像診症及代煎中藥服務後不適症狀有所舒緩，有92.1%受訪者及88.1%受訪者家庭成員認同服食後能減輕對病情的焦慮，減低未能處理症狀及醫療知識不足的壓力。另96.8%受訪者為視像醫療服務能鼓勵需要留在家中、時間不多或行動不便的居民使用，讓他們更為關顧自己的身體狀況。

女清潔散工與女兒同中招 長新冠無奈繼續返工養家

從事外判清潔散工的阿儀，與12歲女兒租住兼善里一個唐六樓劏房單位，相依為命。女兒先在今年2月確診入院，她亦在3月初開工前接受快速測試時證實中招，透過計劃獲得送遞物資服務，直言康復後亦有長新冠後遺症如失眠及氣促等問題，「以往行上唐六樓屋企只係唞一轉，𠵱家要唞兩三轉，返工一出汗條氣頂住，要剝口罩回一回氣。」她事後接受免費中醫視像診症後症狀有所紓緩。由於全家靠她一個養家，經濟及時間不允許，未有再自費向中醫或西醫求診。

從事升降機散工的阿源，2月底確診新冠肺炎，由於當時隔離設施床位緊張，他只能獨自居家隔離，剛巧妻子及兒子不在香港，家中缺乏藥物，令他感覺無助，其後靠明愛社工及街坊支援隊送上藥物及物資，大約至第8日轉陰，10多日後完全康復。他稱原本有氣促等長新冠症狀，接受中醫視像會診後及服藥後情況有所好轉，事後亦要自費兩次看中醫調理身體，對於疫情染病期間無開工無糧出的基層來說，有一定經濟負擔及心理壓力。

明愛社工黃小慧表示，很多劏房戶從事散工，疫情期間病假沒有收入，又要額外付出一筆支出接受中醫或西醫治療長新冠症狀，可謂百上加斤，視像診症正好解決基層憂慮，「長新冠症狀令佢哋停工，唔賺錢放假仲要畀錢睇醫生，直至頂唔順求醫為止，所以視像診症係一個相對較好嘅選擇。」而社工亦可透過中醫回饋，例如中醫發現向街坊發出WhatsApp視訊通話，發現街坊沒有回應，經了解才發現街坊不懂應用網上視訊工具或家中欠缺上網系統，由社工再送贈數據卡，協助街坊解決疑難，強調計劃並非空降一個人或一隊社工入戶，而是拉動每一位商戶、居民及醫療服務提供者付出或支援，加強鄰里關係。