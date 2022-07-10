房屋局局長何永賢首訪劏房籠屋　形容民生痛點　基層：唔知點算好

房屋局局長何永賢今日（10日）到深水埗區，探訪籠屋、板間房及劏房基層租戶，並到香港社區組織協會中心與約20名居民代表面談。有基層在會面時不禁落淚，哭訴一家的居住苦況，指入住過渡性房屋卻因租約將滿，隨時要搬回劏房，「以為終於可以捱得到⋯⋯點解又走返回頭呢？」亦有8歲劏房戶發言，「我想租金可以平啲。」

何永賢形容，他們的居住環境不理想，猶如「民生痛點」，但稱現時是追落後，相信後5年應該會有改善。對於過渡性房屋的居住年期較短，她稱未來覓地時，會希望使用時間會較長。



房屋局局長何永賢今日到深水埗區，探訪籠屋、板間房及劏房基層租戶，並到香港社區組織協會中心與約20名居民代表面談。（廖雁雄攝）

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Helen表示，一家已輪候公屋7年，現時入住南昌的過渡性房屋，但居住年期將完結。她坦言，本以為可居住到上樓，惟現時隨時要搬回劏房，形容非常徬徨，期間更不禁落淚：「以為終於等到希望⋯⋯真係唔知點算好。」

以為終於可以捱得到⋯⋯點解又扔返去劏房⋯⋯點解又走返回頭呢？ Helen

她又指，之前已搬遷過四次，更試過只入住不足一個月，但大廈卻發生大火，令她蒙上陰影。她希望，政府可延長過渡性房屋的居住年期，直至成功上樓。

Helen發言期間不禁落淚，稱隨時要由過渡性房屋搬回劏房，現時非常徬徨。（廖雁雄攝）

8歲Jimmy表示，他一家正居住天台屋，現已輪候公屋近9年。（廖雁雄攝）

8歲Jimmy亦正居住天台屋，他稱已輪候公屋近9年，現時每月租金達5000元，並有不少昆蟲鼠蟻，「唔明點解咁多昆蟲鼠蟻，租金都咁貴。」

單身者等公屋達17年：我等咗差唔多四屆特首

今年77歲的Johnson表示，他已等公屋6年，亦患有長期病患達10年。他指自己是單身人士，並無子女，惟公屋現時無任何消息，更坦言自己已快死，擔心要流落街頭。亦有單身人士指，已輪候公屋長達17年，只希望可加快上樓，「我等咗差唔多四屆特首。」

Johnson表示，現時輪候公屋無任何消息，更坦言自己已快死，擔心要流落街頭。（廖雁雄攝）

長者嘆時日不多 只求上樓安享晚年

長者曾女士則指，她與丈夫住在60呎劏房，用膳時要將睡床當餐枱，如廁時亦要「打橫坐」。她指丈夫已年屆八旬，因曾中風故手腳不協調，「成80歲老人家，住喺咁窄空間，自己睇見都好心酸。」

曾女士說，他們已很年邁，只求盡快上樓，「時間已不多，希望有生之年盡快上公屋，安享晚年。」

房屋問題如「民生痛點」 相信後5年會改善

何永賢回應指，今日親身探訪後，形容他們的居住環境不理想，猶如「民生痛點」，「我有五年任期，我每一日都會記得今日同大家會面。」她又提到，當日在就職典禮中，聽到國家主席習近平提到「讓房子寬敞一些」等，令她「個心動一動」。

何說，日後會加快建屋，但強調現時是追落後，故眼前5年未必速度最快，相信後5年應該會有改善。她指，現時會做更多短期措施改善問題，日後亦會持續覓地。

她又指，今屆政府有很大決心解決房屋問題，任職不足10日，政府已成立兩個有關土地及房屋供應、公營房屋的小組。她稱會去每個已動工的公屋地盤「睇一睇」，以檢視能否加快完工。

▼7月10日 房屋局局長會見基層劏房籠屋板房租戶▼



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覓地時冀使用年期更長

對於過渡性房屋的居住年期較短，何永賢稱未來覓地時，會希望使用時間會較長。至於之後會否改用方艙設施作過渡性房屋，她稱現時疫情正呈上升趨勢，故暫要沿用主體用途。

她又表示，劏房租務管制在今年1月實施，當局正收集數據檢視情況。

何永賢出席活動後亦發表上任後首篇網誌，稱在探訪活動中，感受到70多歲長者居於30呎劏房的生活，其後亦探訪了居於板間房、已輪候公屋7年的一家四口。她說，在今次交談中，可更具體了解他們生活上面對的挑戰，又稱正與團隊正在研究更快、更好的方法，以盡快為基層提供適切居所。