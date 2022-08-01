馬鞍山多個屋苑食水突變黃　水務署以食水符合標準為由拒提供水車

馬鞍山近日一帶屋苑食水突然變黃，令居民擔心食水受到污染，選購樽裝水暫作取代，沙田區議員主席麥潤批評，水務署獲悉有關舉報後，竟稱食水供應無問題，並未有即時聯絡各屋苑管理處跟進，或在涉事地點提供水車予區內市民使用。水務署回覆指，食水呈淡黃色是由於水中錳含量稍高所引致的，在得知事件後，署方已即時採取應對措施，全面沖洗馬鞍山一帶相關配水庫及政府喉管。



近日馬鞍山一帶屋苑食水突然變黃，引起一眾居民關注。（麥潤培提供圖片）

估計逾十萬馬鞍山居民受食水變黃影響

沙田區議員主席麥潤培表示，3天前陸續開始收到馬鞍山一帶居民投訴，指住所的食水突呈黃色，當中以最近源頭的錦龍苑及利安邨一帶最為明顯，而其餘屋苑亦受到有出現不同程度的影響。

麥潤培預計有逾十萬居民受影響，並指出過去3天已收到近300宗投訴，然而當局並未有在事發後向各個屋苑管理處下達指示作處理，經區議員查詢後，才於翌日聯絡管理處，讓他們抽樣跟進。他引述水務署職員聲稱經初步調查指有部門人員維修水管時，泥沙沖入水缸，經水管進入單位水喉變成黃泥水，管理處可透過清洗水缸解決問題。

沙田區議員主席麥潤培表示於3天前陸續開始收到馬鞍山一帶居民投訴，指住所的食水突呈黃色。當中，以最近源頭的錦龍苑及利安邨一帶最為明顯，而其餘屋苑亦受到有出現不同程度的影響。(資料圖片)

區議員批評水務署處理過程欠缺危機意識

麥潤培續指，水務署其後更改說法，聲稱他們未能阻隔到錳等物質進入水管，才造成黃水出現，說法前後不一。由於不少市民對食水安全存疑，當時他曾要求水務署提供水車予區內市民使用，但被署方以食水供應無問題，水質亦處於正常水平而拒絕相關請求。麥潤培批評，水務署在整個處理食水變黃的過程中欠缺危機意識，僅開喉清走受影響的水，未有考慮到飲用後而受到影響的市民。

麥潤培表示，會就相關事件召開區議會特別大會審視水務署處理手法，檢視水務署及管理處在突發事件協作安排，包括水質有特殊情況下，應在水務署網站及時公布，讓市民有知情權。

水務署：水廠食水降錳程序曾有不穩定情況

水務署回覆查詢時指，近日部分馬鞍山居民察覺食水呈淡黃色是由於水中錳含量稍高所引致的。錳是一種天然存在於岩石和土壤中的礦物質，原水中一般含有微量的錳，由於錳的氧化物呈深褐色，水務署會在濾水過程中降低食水中的錳含量，以確保錳含量不高於香港食水感官準則每公升0.08毫克的準則值。

這次事件是由於馬鞍山濾水廠在7月29日至30日期間食水處理的降錳程序中曾出現短暫不穩定情況，以致錳含量稍高，少部分時間的最高值約為每公升0.017毫克，居民在細心觀察下有機會察覺食水呈淡黃色。然而，相關食水的錳含量水平仍遠低於上述準則值。水樣本測試結果亦一直顯示水質符合香港食水標準，適合飲用。經調控後，馬鞍山濾水廠的降錳程序經已回復正常。

雖然食水含微量的錳不會對健康造成不良影響，而且符合香港食水標準，但在接獲馬鞍山一帶的居民、屋苑管理公司及議員反映近日情況後，署方已即時採取應對措施，全面沖洗馬鞍山一帶相關配水庫及政府喉管，以減低食水呈淡黃的情況。由於部分馬鞍山地區的供水喉管較長，可能需要較長點時間才能完全排走淡黃食水，令供水回復清澈。署方會積極與受影響屋苑的管理公司聯絡及跟進，於有需要時向他們提供技術支援，清洗屋苑的食水缸。署方會繼續持續監測食水水質，以提供可靠充足的優質食水。