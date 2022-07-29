腦退化長者遺失八達通卡兼更換手機號碼　無法補領消費券缺支援

新一輪消費券將於下月初派發，有區議員近日收到多宗求助，發現孤苦無依的腦退化長者因遺失舊八達通卡及更改電話號碼，以致無法將消費券金額轉移登記在新卡上，須親身陪伴長者前往消費券服務中心說明原委及安排補領手續，幾經波折才成功取回相關金額，區議員指有關個案並非獨例，建議政府設立到戶關愛隊，專為這類腦退化獨居長者或嚴重病患兼行動不便人士提供個案協助。



腦退化患者善忘及經常遺失物品 補領消費券有困難

西貢區議員張展鵬表示，近日收到一名獨居於善明邨單位的70歲許婆婆求助，指自己生活有困難，希望協助申領消費券，當他嘗試為許婆婆進行新登記消費券操作時，卻發現婆婆之前已經有消費券記錄，但許婆婆堅稱沒領取過任何消費券金額，雙方經詳細傾談，張議員獲悉許婆婆上年曾經腦中風，手術後導致嚴重腦退化，很多事情都已經記不清楚，之前登記的手機號碼已經更換及忘記，而早前登記的消費券編號亦告遺失，若然需要完成更改八達通登記消費券手續，參考編號和登記手機號驗證缺一不可，於是他決定協助婆婆辦理相關手續。

張議員先撥打消費券熱線185000講述有關情況，接線員表示電話及網上無法處理，建議事主親身到8間消費券服務中心辦理，由於張婆婆行動不便，張議員遂借出輪椅，翌日早上8時到許婆婆家中親自接送，前往觀塘消費券服務中心補辦手續。

議員：長者無法補領消費券非獨例

張稱當時向中心職員交代許婆婆的情況，對方回應婆婆的情況是第一次遇見，經溝通後職員同意首先協助婆婆填寫更改手機號及八達通卡號的表格，然後再聯繫後台技術同事透過身份證明文件及本人確認，查詢之前的登記資料，找回原有記錄及編號，再將消費券亦轉到新卡中，結果發現去年派發的5,000元消費券已經發放，但許婆婆尚未領取，連同今年的消費券將有15,000元可以使用，其後張議員將新的八達通卡交至跟進其個案的社工代為保管，以免婆婆再度遺失。

張展鵬議員表示，獨居或孤苦無依長者遺失八達通卡後無法領取的個案並非獨例，日前再有長者求助指其妻半身不遂住院，他代妻領取消費券時又不幸將八達通卡遺失，加上手機號碼失效及忘記消費券編號，情況與許婆婆相似，感到十分惆悵，他建議政府應加強支援有需要長者，包括牽頭設立到戶關愛隊，接收由議員或福利機構轉介的獨居腦退化長者或嚴重病患以致行動不便人士提供個案協助，讓弱勢社群亦可受惠於消費券，幫補生計。