日出康城領都升降機招標惹爭議　業主不滿業委會持大量授權書攬權

近年居民對自己屋苑的事務的關注度提升。上月中，日出康城領都因升降機招標一事，引起業主與業委會間爭議。有業主認為業委會使用不當手法收集大量授權書，對其獨自決定屋苑各項重大決定感到不滿，直指業委會猶如獨攬大權。事後領都業委會主席現身解畫，指出升降機的情況已影響到屋苑日常清潔、消防及保安服務，認為更換原廠承辦商屬合理要求。



上月中，日出康城領都因升降機招標一事，引起業主與業委會間爭議。（受訪者提供圖片）

日出康城領都特別業主大會於上月17日舉行，據悉，現場有近200名業主出席。業主連小姐表示，去年年中屋苑更換新的清潔及保安承辦商後，服務大不如前，保安鮮有巡樓，外人可自出自入，垃圾房也不時隔日才有人清理。連小姐對此感到不滿，並質疑業委會收集授權書的手法，「佢哋會提供一啲寫咗名嘅授權書，入落信箱同放係座頭」，故決定親身出席是次會議。

業主欲沿用原廠承辦商方案 惟被否決議程

時至大會召開，連小姐憶述在討論是否採納屋苑升降機及扶手電梯保養服務承辦商合約的議程時，現場近200名業主大多投票要求沿用原廠承辦商的方案，即與以往收費一致的選項，「以往嗰間係原廠，唔怕維修冇零件，又冇加價，大部分業主都覺得ok，本身以為會過到」。然而，現場最終以大比數反對通過議程，連小姐對結果十分諤然。原來業委會以大比數的授權票否決沿用原廠承辦商，而主席在場的說法則是在多間承辦商中，只有一間回標，做法欠競爭性，故希望重新接受投標。

另一名業主龍先生亦指出，在會議召開前夕，業委會便於屋苑各處收取授權書，甚至把已填寫被授權的授權書放在座頭及住戶信箱中，並明確指出若業主不予授權，大會很有機會流會，屆時業主便會損失大會召開時所需的5萬元行政費用。龍先生坦言認為業委會做法不當，如同說服業主授權予業委會，又指他們亦會使用大比數的業權份數，控制屋苑每一個重大選項。

業委會成員之一的阮先生認為大會所有在場的業主及業委會成員均已知道原廠承辦商的出價，如重新投票，難免造成不公，或會被有心人利用。他認為升降機維修保養是屋苑四大招標之一，當中涉及的金額龐大，必須更小心處理。（曾鳳婷攝）

業委會成員之一的阮先生則回應指，業委會由領都十座每座各一名委員及停車場共11名委員組成，惟以往的業委會透明度不足，他更試過要求聽取業委會會議錄音時受阻，質疑此舉大大影響業主的知情權。此外，阮先生認為大會所有在場的業主及業委會成員均已知道原廠承辦商的出價，如重新投票，難免造成不公，或會被有心人利用。他認為升降機維修保養是屋苑四大招標之一，當中涉及的金額龐大，必須更小心處理。

業委會主席：升降機情況已影響到屋苑日常運作

就上述事宜，領都業委會主席李栢棠日前亦作出回應。他在接受《香港01》訪問指出，現時升降機的情況早已影響到日常清潔、消防及保安服務，並解釋指，雖然現時使用的升降機保養承辦商為原廠，惟過去的表現強差人意，近數個月來更被機電署評為低分，升降機亦不時故障。有業主投訴的垃圾房隔日才清理，他解釋指源於屋苑能到達底層的升降機，其中一部於晚間突然故障，而另一部則須留給住戶使用，令清潔工無法倒垃圾，才被迫在翌日上午非繁忙時間處理。

有領都保安員亦向記者透露，升降機的冷氣亦時常故障，即使每次找承辦商維修，不久後亦會再次故障。升降機冷氣問題令居民不時向保安員投訴，現時需要每天派員量度領都十座至少60部升降機的溫度，變相增加其工作量。

領都業委會主席李栢棠日前作出回應，指現時升降機的情況早已影響到日常清潔、消防及保安服務。（曾鳳婷攝）

領都3月曾發生火災 消防升降機故障致救援延誤

李栢棠又指，業委會希望約滿後更換升降機承辦商，源於今年3月領都其中一座高層單位發生火警，消防員抵步後，使用消防升降機到達涉事單位。然而，在第一批人員到達後，消防升降機便出現故障，其餘消防人員則滯留在大堂，令救援延誤，幸未有涉及人命傷亡。

他補充指，在領都客務處所邀請的多間升降機承辦商中，僅得原廠一間回標，李栢棠認為變相令業主無從選擇，亦曾向客務處反映希望再次招標，但對方堅持先於業主特別大會上議決是次招標，同時公開投標底價。對於已公開底價是否會造成不公平情況，李栢棠指承辦商會自行作商業判斷，認為影響不大，他們亦難以預計各方投標金額。李栢棠透露，現時正進行升降機承辦商再次招標的工作。

對於個別業主擔心的授權書問題，李栢棠承認確實曾向業主派發授權書，但當中除了有寫名的授權書，亦有提供空白的授權書以便利業主選擇。李栢棠認為業主有自行判斷能力，他們亦清晰知道其投票意向，在對方知情下簽署授權書，做法亦「合情、合理、合法」，並指若大會流會將會造成業主損失金錢的說法，也是事實陳述。

區議員促改革授權書制度

西貢區議員張美雄則認為，領都升降機招標爭議反映授權書制度存在漏洞，大會往往由持有大量授權票的個別人士把持及作出決定，令授權的業主失去話語權。日前，張美雄發起聯署要求改革授權書制度，成功收集到逾1,300名居民的簽名，將交由民政及青年事務局及港鐵作出跟進。他理解制度上的改革並非一朝一夕的事，故建議短期內可在授權書稍作修改，如加上備註一例，讓授權業主仍有發表意見的空間。

西貢區議員張美雄則認為，領都升降機招標爭議反映授權書制度存在漏洞，大會往往由持有大量授權票的個別人士把持及作出決定，令授權的業主失去話語權，故發起聯署要求改革制度。（曾鳳婷攝）

港鐵回覆查詢時指，港鐵公司一直致力為屋苑業主及住戶提供優質的物業管理服務。作為領都的物業管理人，客戶服務處（客務處）一直以公平、公開、公正及中立的態度，並根據大廈公契及《建築物管理條例》和業主委員會（業委會）的意見舉辦業主大會及進行各項招標安排。

在處理屋苑的大型合約方面，港鐵一向根據法定要求，將收到的標書交付業主大會議決。公司會配合業戶要求並與其密切溝通，並履行經理人的責任，執行已通過的議決案。如有需要，亦會告知業主有關決議可能會帶來相關的法律責任。就領都升降機及扶手電梯維修保養服務招標事宜，亦是依循上述方式邀請承辦商參與投標，之後與業委會一同檢視標書內容，再決定將招標結果交付業主大會議決通過或決定重新展開招標。

至於業主大會的安排，客務處一直按業委會要求協助舉辦業主大會，並一直鼓勵業戶親身出席有關會議，以確保業主大會有足夠的法定人數進行議決。領都業委會設有委任代表的安排，為方便有需要的業戶授權予他們信任的人士代為出席會議，業委會會向居苑居民提供預印被授權人名稱的委任代表文書（授權書），有關做法是經業委會議決後的安排。而有關安排亦沒有違反任何法例規定。