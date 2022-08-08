南華會申建電競體育館　料用舉辦大型活動　居民憂人流增影響交通

南華體育會於3月時向城規會申請在加路連山道88號興建一幢九層高的綜合體育館，當中五層用作電競館，建築料用作電競比賽及其他大型活動。有附近街坊擔心未來電競館會帶來龐大人流，加劇區內交通擠塞問題，影響居民生活，並指出南華體育會在未有與相關持份者及在區議會展開討論下，便把文件上交城規會，相關諮詢期亦即將截止，認為做法不能接受。



立法會陳家珮指事件引起區內市民關注，認為在未優化交通配套的情況下，「居民係唔會收貨」，盼對方可提出可行方案去紓解未來的交通問題。《香港01》正就事件向南華體育會查詢。



南華體育會向城規會申請興建九層高體育館，當中五層用作發展電競館。(城規會文件)

綜合體育館樓高9層 設有大型體育館

南華體育會是次計劃發展的地皮，佔地約56,846平方呎，地方呈長方形，擬以地積比率4.325倍，發展一幢樓高9層的綜合體育館。其用途包括餐飲、商店、服務業及體育體驗區，大樓的總樓面逾24.58萬平方呎。

據項目圖則資料，綜合體育館內有多處地方均用作與電子競技（E-SPORTS）有關用途，如虛擬實境（VR）、電子產品體驗區、室內遊戲場館，亦會有相關附屬商店，以及課室，分布在地下至二樓、四樓及五樓；三樓則另設多用途體育館和健身室；五樓至八樓中央位置為一個大型體育館，可舉辦傳統運動和電技賽事，亦有公眾席、選手休息室和貴賓室（VIP Room）。

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居民憂電競館會打破寧靜社區

南華會擬建電競館一事更引起附近居民關注。街坊王小姐表示，選址附近主要為住宅區，亦有學校及兩間醫院，以往可謂是一個靜區，惟憂電競館興建後會打破這一份寧靜。她提到自南華會擬建電競館消息傳出後，對方一直未有交待其實際用途，「話用嚟發展電競，但又無講要點發展」，僅在提交規城會的文件上表示會於9月將前往區議會作討論。

然而，王小姐發現城規會的相關諮詢期將於下周二（16日）截止，故質疑南華會做法是否合理，又認為在諮詢期完結後才到區議會討論的意義不大。

電競館設2500個觀眾席 批南華會無交代

在翻查城規會文件後，王小姐發現到電競館的更多細節。「佢話棟Building會拎嚟做電競比賽同public entertainment，咁咩係public entertainment？又無寫明。係咪用嚟做演唱會都得？」

王小姐指，文件提及電競館有2,500個觀眾席，其規模介乎麥花臣場館及伊利沙伯體育館之間，擔心日後會用作演唱會會場，所帶來龐大人流影響區內交通及居民生活。對於居民擔心的種種方面，如建築物設計、交通評估及無障礙設施等，南華會均交代得不清楚，「即係呢單嘢唔知做緊乜，但又要城規會過。」王小姐感到十分無奈，現時會聯同其他有意見的居民向城規會表達意見。

陳家珮：電競館帶來龐大人流 恐爆區內交通

立法會議員陳家珮指事件在區內引起居民討論，電競館建築物設計更曾被譏為與鞋盒相像，而當中最受關注的是電競館建成後對附近交通帶來的影響。

陳家珮提到，現時附近路段在上班上學的繁忙時間已出現擠塞情況，直指如日後規劃時未有處理到交通問題，居民是不會收貨。在電競館建成後，可預視將會為帶來龐大人流，甚至會塞爆區內交通，陳家珮希望對方能在規劃文件中提出一些可行方案，如從交通配套入手以優化及改變問題。

對於城規會的諮詢截止期早於南華會到區議會討論，陳家珮則指出，城規會在收到規劃申請後，會先通知區議員，再由區議員知會市民，並鼓勵街坊就事件於諮詢期發表意見，故認為相關做法問題不大。她亦估計對方有機會想先收集及統計完所有諮詢文件後，在掌握大眾意見後才再到區議會討論，而城規會在處理規劃時亦會聽取區議會意見，惟實際情況她需要進一步再作了解。