南華會申掃桿埔建9層綜合體育館　5層劃作電競館　設大型比賽場

近年電競發展愈趨蓬勃，南華體育會計劃在會址前，興建綜合體育場館，當中約五層樓面將設計成電競館，並會設有附屬餐飲、虛擬實境（VR）和電子產品體驗區和商店等，高層的三個綜合體育場館將可用作競技場，並設有公眾席，預料日後可舉辦電競賽事。



城規會近日接獲南華體育會申請，在黃泥涌加路連山道88號，亦即現時南華體育會場館前方的一幅空地，興建一幢樓高9層的綜合體育場館，較現有的南華體育會體育中心低，總樓面面績為22,840平方米。

根據設計大綱，分布在地下至2樓、4樓和5樓，設施包括虛擬實境（VR）和電子產品體驗區、室內遊戲場館，亦會有相關附屬商店，以及課室，而三樓則另設多用途體育館和健身室，5至7樓另設大型比賽場地，可舉辦傳統運動和電技賽事，亦有公眾席、選手休息室和貴賓室（VIP Room）。

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申請文件指，擬議電子競技體育場館將為本地運動員，提供良好的訓練設施，以及完善本地和國際比賽場地，南華會亦會透過場館，向市民推廣及鼓勵參與傳統及新興的體育活動，例如電子競技，以促進社區健康。

電競館設計模擬圖。（文件截圖）

另外，紅磡民樂街 23 號駿昇中心12樓亦申請興建為滑板設施，該大廈原為商貿用地，申請人希望將該層改劃為康體文娛場地，總樓面面績約為2,500平方米。