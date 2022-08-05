同心村｜單親母初揸較剪學速剪　「客人」讚賞甜入心　入行決心增

在元朗過渡性房屋同心村有個「社企速剪」培訓班，阿琪是學員之一，學完速剪，畢業後首名「客人」就是她的12歲細女。她還記得，女兒最初對被剪髮很抗拒，覺得媽媽做不到，怕剪得肉酸，但媽媽「施髮術」後，女兒讚媽媽「剪得OK」手藝不錯。阿琪提到，女兒給予肯定時，雙眼微微瞇起流露喜悅，令她更有決心未來繼續在美髮行業發展。



今年5月陸續讓居民遷入的同心村，7月舉辦第一期「社企速剪」培訓班，8月或辦第二期，畢業學員除了有機會在村內的速剪店「社企速剪」工作，也有機會獲轉介至其他理髮店工作。與同心村合作辦培訓的理髮店負責人希望居民經過培訓，多一技之長傍身，求職時多個選擇，也盼為業界覓得更多人手。



▼「同心村」辦速剪培訓▼



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最初感學新事物不如後生仔 由不懂揸較剪至培養出自信

阿琪今年47歲，與丈夫離婚後遷入同心村，她坦言以往是家庭主婦，近月雖已開始做兼職，但所賺不多，想找一門手藝謀生，剛好在村內見到「社企速剪」培訓班的海報便報名上堂。

她提到，以往曾在其他機構學速剪，但當時覺得不太適合，自言年紀大，學新事物不如後生仔，即使來到今次的培訓班，開始時都覺得不容易：「學嗰時覺得揸較剪都唔識。」但在導師細心指導下，她慢慢培養出興趣及自信，更主動提出為女兒剪髮。

學成欲為女兒剪髮被嫌驚肉酸 事後女兒讚「剪得okay」

「其實我學完之後，第一個剪嘅頭髮就係我個女。」阿琪說12歲的細女最初很抗拒，習慣在理髮店剪髮的她不放心由媽媽操刀，怕會「肉酸」，但阿琪向她展示上堂的片段：「基本上出面剪嗰啲剪髮我都學識，我話『媽咪想幫你剪』，佢就okay試下。」事後，細女都讚媽媽「剪得okay」。

阿琪跟前夫育有兩名分別12歲及17歲的女兒，她們現時跟爸爸一同生活。阿琪提到，未來想繼續在美髮行業發展，找到工作賺到錢，不止養到自己，都可以供養兩名女兒。

貨車司機疫下失業 參與培訓重燃對理髮興趣

另一位學員張先生今年52歲，因為舊居要清拆起公屋，與哥哥先後遷入同心村。他任職貨車司機逾20年，近10多年主力運送小學午餐。在新冠疫情在港爆發後，學校一度停學，恢課後不少學校只上半晝，學生不會在學校用午膳，製作午餐的廠商倒閉，他因而失業，周末間中做運輸兼職，也曾到街市賣菜。

「疫情開始到𠵱家，我哋運輸行業一路都萎縮緊。」張先生指，以往貨車車機月賺3萬至3.5萬，現時只餘下約1萬元，加上行內人傾向用同樣傾錢請較年輕的司機，不容易找到適合的工作，他也坦言：「體力勞動工作，年紀大，慢慢愈來愈辛苦。」

張先生提到，年輕時曾短暫在髮型屋任職助理，興幸自己在50歲後有機會參與培訓班，嘗試學習轉去另一種職業，「上完堂就勾起我對呢行既興趣，呢個係真嘅，開頭都係諗住試下、玩下、睇下學唔學得識，但係估唔到上完課程，自己真係有興趣。」他將在村內的速剪店「社企速剪」內做兼職，為居民理髮。

90小時培訓班教授四種理髮術

理髮店「Salon Go Ahead」負責人、兼香港美髮美容業商會理事長許迪生指，今次與同心村合辦的「社企速剪」培訓班，為期兩周，總課時達90小時，主要教授剪瀏海、層次、邊緣層次及剷青四種基本的理髮技術。

理髮店負責人兼培訓班導師許迪：期望居民多一技之長傍身

他表示，面試時沒設太多條件，主要是視乎報名者的時間及興趣，期望他們畢業後可留在村內即將開張的「社企速剪」工作，日薪期望可介乎500至800元；往後隨著畢業學員人數增加，也有機會轉介他們到其他理髮店工作。許迪生提到，希望居民經過培訓，多一技之長傍身，就業時多個選擇，「我哋都有個口號『授人以魚，不如授人以漁』。」同時他覺得美髮行業有市場，盼藉此為業界覓得更多人手。

村內速剪店社企料8月中開張 另開辦第二期培訓

香港聖公會福利協會服務部項目經理黃敬業指，村內的社企速剪將於8月中開張，屆時店內同一時間會有兩名員工，每次速剪收費為45元，暫時會先服務村內居民，稍後或會開放予村外人。而第二期培訓班有望於8月舉行，現時有約10人報名，以30歲以上人士為主，落實上課日期後會開始面試。

黃敬業又提到，觀乎申請入住同心村的申請人，當中逾一成人正待業，所以希望居民在入住期間培養多些技能，幫助他們日後求職，「社企速剪」培訓班只是其中一項培訓，此前已舉辦面試工作坊，8月下旬也將舉辦招聘會，從中了解居民的求職需要，再辦其他培訓。

▼過渡性房屋項目「同心村」▼



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過渡性房屋項目「同心村」位於元朗東頭山貝路，由香港聖公會福利協會營運、新鴻基地產以象徵式1元借出土地，並由政府撥款興建。第五波疫情下，今年2月一度被政府征用為隔離設施，至4月底歸還；今年5月陸續讓居民遷入，截至7月24日，村內1800個單位，已有845戶已領取鑰匙，共1566人入住。