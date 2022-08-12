兩度中風32歲女夥機械人重投職場　建自信築人際關係：有人關心我

傷健人士在尋工上處處碰壁，即使僱主願意聘用，他們需要面對的困難依舊較多。曾中風兩次的黃芷晴便是其中一員，從特殊學校畢業後，她一直希望投入社會，但礙於身體的限制下，最長一份工只持續一年。疫情下，不少工種都受到影響，成為一個推動科技發展應用的催化劑，以往部分需要由人手處理的工作，漸漸下放讓機械人代勞。有機構及社企餐廳便想到可以利用這些科技再進一步，讓傷健人士即使安在家中亦可以重投職場，經培訓後成為遙距侍應或帶位員，自力更生，亦為冷冰冰的科技機械人添加一份人性化。



現32歲的黃芷晴於14歲迎來第一次中風，本經過治療後已無大礙，可繼續就讀主流中學。然而，黃芷晴於一年內再度中風，令她需要以輪椅代步，左眼視力及右邊身的活動能力均受到影響，需要轉讀特殊學校完成學業。（張浩維攝）

14歲首次中風左眼視力 右邊身活動能力亦受損

32歲的黃芷晴於14歲迎來第一次中風，本經過治療後已無大礙，可繼續就讀主流中學。然而，黃芷晴於一年內再度中風，令她需要以輪椅代步，左眼視力及右邊身的活動能力均受到影響，需要轉讀特殊學校完成學業。

曾兼職派傳單日曬雨淋遇挫折：只可以用腳夾住個宣傳牌

於特殊學校畢業，黃芷晴曾努力投入社會，如曾任職辦公室文員、兼職派傳單及賣旗籌款等工作，前者因辦公室的硬件設施未能支援她的工作；後兩者則日曬雨淋，工作時間不穩定，令她無所適從：「派傳單未必成日有工開，好天曬，落雨淋。之前返過有一份要拎住個牌，但我拎唔住，只可以用腳夾住個牌派。」

機械人助傷健人士安心家中工作

情況直至黃芷晴獲得於社企餐廳廚尊的工作機會才有所改善。現時黃芷晴是廚尊的遙距侍應或帶位員，工作內容是透過遙距Temi機械人於餐廳門口歡迎客人及介紹餐點，一星期平均工作三天，每次3小時。

工作取得滿足感及相對穩定收入

黃芷晴指，現時工作較以往輕鬆，工時較短，身體較容易應付得到，亦只需要一個平板電腦在手便可以展開工作。雖然黃芷晴只在廚尊工作三個月，但她認為這份工作增加與人接觸的機會及亦可與他們建立關係：「啲同事見我無返工，請咗假，會關心我，問我去咗邊。」

外國情侶客人轉贈公仔意義深：希望可將𠵱份開心傳出去

令黃芷晴感到深刻的是曾經有一對外國情侶光顧，當天正值餐廳的義賣籌款助流浪狗的活動。該對情侶參與活動同時更買下一隻熊仔公仔贈給她，這使黃芷晴感到十分開心：「不過唔好問我啤啤去咗邊，我已經送咗畀朋友嘅小朋友，希望可以將我𠵱份開心傳出去」。黃芷晴在工作中取得滿足感，亦能取得相對穩定的收入，她希望能在廚尊繼續工作下去。

HandyRehab行政總裁張晧程指，他們獲香港科技園資助為社企餐廳廚尊及傷健人士度身設計機械人項目。其後便想到把原用於院舍的Temi護理機械人改裝，公司研發機械人的初衷是希望可以應付社會的需要，惟機械人只能處理一些重複性的工作，亦缺乏人的元素，故現用於廚尊的機械人大力加入人的元素，並增加更多的網路攝影機，助傷健人士更易掌握到餐廳的實況及提供服務。

社企餐廳疫下經營難 助傷健人士心不變：要幫就幫到底

廚尊一直是一所樂於聘請傷健人士的社企餐廳，旨在為傷健人士提供培訓及工作。「佢哋做得到，好幫得手」，執行董事許承俊說。機械人獲科學園借出，讓傷健人士遙距機械人作遙距侍應或帶位員已在廚尊推行一年。許承俊指，疫情下令餐廳受到影響，推行相關工作的過程困難，惟仍抱著「既要幫，幫到底」的心態及從2019年成立後獲不少香港人支持，便想著捱下去。

他們的工作需要培訓是讓一些傷健人士可以在家中控制機械人，現時有2名傷健人士在餐廳正式工作，6名則正在培訓。他認為比起坊間工作要以8小時起跳，3至4小時間的工時更適合傷健人士，亦表示廚尊樂意提供工作機會予傷健人士。