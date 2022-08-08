清潔散工失業身上僅有3千元　捐1千救基層家庭:我一個人可以捱餓

只有真正體驗貧窮的基層，反而更願意將心比心助人。有機構今月在尖沙咀文化中心舉辦攝影展，講述每名曾經走訪的「基層救基層」故事，當中一名租住板間房的清潔散工有同房住客確診，疫下失業僅得3,000元現金家當，既要避疫轉租30人同住、月租近2,000元的床位房，身上僅餘的1,000元竟偷偷塞入朱古力禮盒，交予機構支援基層家庭抗疫，多番推搪拒絕收回「我孤身寡佬可以捱餓一餐，但小朋友不能捱餓。」其後更當義工，為清潔工確診失更的過渡房屋進行清潔消毒，亦有全家伸領綜援及居住劏房的大學生，體驗染疫冇人幫的慘況，加入義工隊走訪天台屋及籠屋上門派送抗疫物資。



現年60歲的華叔任職清潔散工，因避疫一度租住床位房，身上僅得3,000元現金，又遇上疫下失業，竟捐出一千元交予社協支援其他基層家庭。(歐樹林攝)

清潔散工疫下失業掏三分之一身家助劏房家庭

現年60歲的華叔，因學歷不高任職清潔散工，餐搵餐食餐餐清，儲蓄不多只能租住2千多元的板間房，今年初第五波疫情來臨，華叔2月見住客陸續確診，曾致電政府熱線後屢次打不通，於是改搬至一個單位30人共住的床位房避疫，月租近2,000元，當時他全身餘下3,000元現金，既要支付房租，更禍不單行是疫情令他失去臨時工作，往後生計一度成為問題。

然而他未有計較個人得失，反而偷偷將1,000元塞入一個朱古力禮盒內，然後借詞為劏房基層送禮，交予社區組織協會職員手上，當職員打開赫然發現現金，追查下獲悉是華叔送來，多番要求他收回，但被華叔推搪拒收，明言：「我孤身寡佬可以捱餓一餐，杯麵當一餐，現在很多家庭面臨失業，小朋友不能捱餓。」之後華叔獲悉英華街過渡社會房屋有清潔工確診，無法到場工作後，毛遂自薦無償當起清潔工，消毒及清潔公共空間，幫助基層抗疫。

二十多歲的Apple，因父母收入不高，一家四口只能租住深水埗劏房單位，今年2月家庭成員先後中招，她致電衞生署熱線「打一個星期都打唔到，連隔離令都冇發出，藥房又賣晒所有止痛發燒藥，網購快測劑推高到109蚊一支都要搶。」最後全家在沒有政府藥物支援下「中招吽好變康復」，深刻覺得資源分配不平均，尤其是居住劏房、天台屋或籠屋等不適切居所的基層，支援服務完全不到位，於是加入義工隊上門向有需要家庭派送物資。

我孤身寡佬可以捱餓一餐，杯麵當一餐，現在很多家庭面臨失業，小朋友不能捱餓。 60歲清潔散工華叔

青年義工見證籠屋長者失救離世：資源分配不均

令她最深刻的印象是前年底曾經在大角咀探訪一個籠屋單位，當時有4至5名長者住客，惟第五波疫情過後，「5個有2個確診走咗，其中一個好記得係戴住呼吸機的長者，佢已經無乜氣力講嘢，病成咁都要住喺呢個環境，第五波疫情嚟到，結果拖拖下拖到離世，覺得好心痛。」

另一位義工海平本身從事搬運行業，因早年工廈劏房迫遷時尋求社協幫忙，之後便當上社協的義工，幫忙搬運較重的物資上樓，「好多公司送嘢嚟只送到地下，成箱口罩物資加加埋埋都幾重，婦女唔夠力，我喺度就幫手搬上二樓。」疫情期間他失業賦閑在家，但他積極面對，無工返就天天到場任義工，主力在不同活動中搬動枱凳，又將多箱日用品及口罩物資，由地下走樓梯抬入辦公室內，供其他婦女義工再拆箱分包。

一個又一個「基層救基層」的故事，全數收錄於社協《疫情‧逆情》的攝影集中，內裏圖文並茂記述每位受助或助人基層的個人經歷，部分相片將於本月19日至24日在尖沙咀香港文化中心地下大堂中展出，亦會在下月初逢周末在社協位於深水埗汝州街269號一樓展場的辦公室公開展示相片及籠屋棺材房裝置，有興趣者可到場觀看。

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展期一：



日期：19/8至25/8 每日早上10時至晚上10時



地點：尖沙咀香港文化中心地下大堂E3展區



展期二：



日期：4/9至25/9期間每個周末早上10時半至下午6時半



地點：深水埗汝州街269號1樓展場

