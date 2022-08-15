屯門商場1.5萬呎空中跑步基地開幕　打造社區體育樞紐

本港近年掀起運動熱潮，相關社區體育樞紐亦逐步發展，屯門愛定商場空中跑步基地今日（15日）開幕 ，它佔地1.5萬呎，全長36米，設有18個儲物櫃、4個更衣室以及一部自動售賣機。據知場地會24小時開放，儲物櫃及更衣室等設施的開放時間則為早上10時至晚上10時，以提供空間予市民進行熱身、體能訓練、儲物及休息，鼓勵大眾多做運動。



打造佔地11萬呎的「空中運動營」

港隊運動員於去年東京奧運取得空前佳績，本港掀起一股運動潮。民坊於屯門愛定商場打造今年的旗艦項目，佔地11萬呎的「空中運動營」，繼早前已啟用的「空中籃球場」、「空中足球場」、「空中滑輪運動場」，全港首個佔地1.5萬呎的「空中跑步基地」會於今天開放予公眾使用。

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民坊指，「空中跑步基地」採用色彩鮮明的設計，讓場地增添活力，期望為運動的市民帶來動力和能量。市民可從「空中跑步基地」出發跑進大街小巷，沿途可探索本港電影在屯門取景的地標，如屯門碼頭、屯門兆禧苑商場、屯門山景商場，以及屯門公園等，跑步之餘可欣賞沿途風光，為身心健康充電。

香港女子馬拉松紀錄保持者試跑後力讚

香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞受邀出席場地開幕時指，對香港首個跑步基地落成感到興奮，更讚揚「空中跑步基地」設計新穎及充滿活力，為跑步愛好者提供一個設施齊全的跑步基地，亦適合男女老幼及親子活動。姚潔貞女士表示：「我日後也會與丈夫陳家豪及女兒到『空中跑步基地』做運動，也相信『空中跑步基地』落成有助推動區內的跑步風氣，鼓勵市民積極參與運動，養成健康的生活習慣」。

基滙資本董事總經理（資產管理）羅璟禧表示：「民坊一直希望在屯門建設融合體育、教學及運動設施，連結餐飲、零售等不同租客的大型『社區體育樞紐』，為市民提供一站式的生活和消費便利」。今年於屯門愛定商場啟動的全港首個11萬呎的空中運動營，包括最新落成的1.5萬呎的空中跑步基地，正正是建立社區體育樞紐的重要里程碑。民坊稱會繼續與不同品牌、體育相關的租客及團體合作，亦期待更多分享共同理念的夥伴加入，凝聚社區的老、中、青群體，共同實現以體育帶動的健康生活與新消費模式。