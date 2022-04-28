屯門愛定商場設11萬呎空中運動營設多元設施　滑輪運動場下月啟用

近年香港掀起運動熱潮，大眾對運動設施及相關課程的需求大增。繼去年民坊於屯門友愛和安定邨的愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場完成活化工程，近日又有新「搞作」，民坊使用11萬呎的平台作空中運動營，活化及興建多種運動設施，更引入不同的體育學校提供運動教育課程，把商場打造成社區體育樞紐，迎合大眾需要。



+ 2

11萬呎的空中運動營位於屯門友愛和安定邨的愛定商場（H.A.N.D.S）平台，設有不同運動設施，包括籃球場、足球場、滑輪運動場、跑步基地及空中庭園等。當中滑輪運動場將會在下月初啟用，讓街坊及滑板、滾軸溜冰及平衡車愛好者共同體驗或切磋技藝。同時間亦會安排一系列體驗活動涵蓋足球、劍擊、滑板、電競、平衡車及單車等，讓不同年齡層的街坊接觸不同類型的運動。

基滙資本公共事務及市場推廣總監黃梓謙形容把運動設施放在空中（天台）的做法是香港特有，亦能善用地方。空中運動營除了提供不同運動設施供街坊使用外，也是一個打卡好去處，當中更有1.5萬呎用地預留作未來發展用途。黃梓謙透露，上述用地正處於規劃過程，未來計劃邀請港隊運動員提供場地設計意見，亦會揉合街坊需要，善用地方作其他類型的運動設施，務求令場地更多元化。

商場揉合軟硬運動配套 打造社區體育樞紐

基滙資本高級總監（資產管理）許龍達表示，民坊一直致力為街坊提供型格、便利及充滿活力的運動場地。除了提供硬件支持外，亦致力於軟件上配合，故商場會同步引入不同的體育學校，現時足球、劍擊及電競等均有相應的運動教學課程提供，把不同體育項目匯聚在商場內，打造成社區體育樞紐。

前港隊劍擊成員：想喺屋邨發掘更多個張家朗

去年劍神張家朗在東京奧運勇奪金牌後，隨即引起劍擊熱潮。致力培養劍擊人才的劍擊學堂亦加盟愛定商場，劍擊學堂發展總監及前香港劍擊隊成員湯振傑希望把劍擊普及化及帶進屋邨，「我哋想喺屋邨發掘更多個張家朗，都想話畀市民知劍擊唔係一種貴族運動」。

此外，AME Acadmey（AME運動電競館）創辦人莫偉晴表示，運動電競館能讓小朋友透過模擬器先初步了解不同的運動項目，一些較冷門的運動如滑雪及騎馬都能在電競館內體驗，讓一些具潛能及有興趣的小朋友能正式接觸相應的運動，「我哋希望更多人可以接觸到運動，電競唔單止係坐喺電腦前面打機，亦係一有運動量嘅項目」。同樣加盟商場的鹿特丹斯巴達亞洲足球學校總教練鄺梓軒則期望以較相宜的社區價錢，為區內基層學生提供荷蘭正統四星級的足球培訓。

民坊運動體驗日：

快樂足球體驗日（兒童組）

日期：5月7日及6月12日



耆樂足球體驗日（長者組）

日期：5月11日及6月14日



劍擊體驗日

日期：5月9日及6月3日



滑板表演及體驗日

日期：6月18日



運動電競體驗日

日期：7月2日



平衡車及單車體驗日

日期：7月23日及24日、8月27日及28日

有興趣人士可透過網址填寫報名表。

