愛定3.8萬呎空中滑輪運動場周三開幕　滑板一哥：盼可推動普及化

屯門愛定商場平台近月被打造成全港首個「空中運動營」，建成多頂體育設施，當中「空中滑輪運動場」將於明日（4日）正式開放予公眾使用，職業滑板運動員陸俊彥表示，對於滑板愛好者可有一個專業場地訓練及比賽感到鼓舞，希望有助推動本港的滑板運動普及化。負責項目的基滙資本民坊亦宣佈，年底將會在上址舉辦全港首個空中滑板祭，邀請各界滑板愛好者參與。



基滙資本民坊早前與本地建築設計公司「一口設計工作室」合作，將愛定商場的平台打造成佔地11萬呎的全港首個「空中運動營」，活化及興建特色籃球場、足球場及滑板運動場等多項體育設施。（民坊提供圖片）

基滙資本民坊早前與本地建築設計公司「一口設計工作室」合作，將愛定商場的平台打造成佔地11萬呎的全港首個「空中運動營」，活化及興建特色籃球場、足球場及滑板運動場等多項體育設施。由於滑板項目在東京奧運首度亮相後，在本港越來越受歡迎，但社區場地供應不足，故民坊在活化平台時興建滑板場地，當中佔地約3.8萬呎的全港首個「空中滑輪運動場」於今日（3日）舉行開幕活動，邀請各界好手進行表演示範及試玩。

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「空中滑輪運動場」分為三層，低層為滾軸溜冰場，中層是滑板場，高層則是單車及平行車場地，滿足不同愛好者的需要。團隊亦聘請顧問，場地採用專業物料，確保使用者可安全地感受滑輪的樂趣。

曾兩度亞洲極限錦標賽滑板冠軍的職業滑板運動員陸俊彥對於屯門有首個空中滑輪場開幕感到鼓舞，認為可以讓滑板愛好者可以有一個專業的場地訓練及比賽，有助進一步推動本港的滑板運動普及化。（民坊提供圖片）

開幕活動齊集各界滑輪運動高手前來「踩場」，並帶來頂尖花式表演及手指滑板花式教學。曾兩度亞洲極限錦標賽滑板冠軍的職業滑板運動員陸俊彥對於屯門有首個空中滑輪場開幕感到鼓舞，認為可以讓滑板愛好者可以有一個專業的場地訓練及比賽，有助進一步推動本港的滑板運動普及化，「呢度近屋邨，會引到更多人嚟睇，相信會容易啲推廣到呢項運動。」他亦鼓勵新手應勇於嘗試，「有時間我都會嚟呢度玩下」。

香港自由式輪滑代表隊隊員陳文豐則形容，愛定商場的空中運動營設計新穎及活力充沛，相信可成為熱愛輪滑人士的聚腳點。（民坊提供圖片）

至於香港自由式輪滑代表隊隊員陳文豐則形容，愛定商場的空中運動營設計新穎及活力充沛，相信可成為熱愛輪滑人士的聚腳點，「其中為滾軸溜冰而設的場地空曠，非常適合進行輪滑運動。」杭州亞運於今年9月舉行，目前二人均加緊練習，陸俊彥估計這次是自己最後一次參與亞運，由於疫下已有兩至三年沒有正式比賽，只希望可在比賽中盡力。陳文豐坦言疫情對其訓練有極大影響，「因為需要好平坦嘅地下練習，場地又要大，有少少坑紋已經會令我哋跌低，所以冇可能求其喺街度搵個空地練競速，唯有集中訓練體能同反應」，他期望在亞運中保持水準，目前趁場地重開，投入刻苦訓練。

民坊發言人表示，希望透過愛定商場的「社區體育樞紐」向滑板、滾軸溜冰及平衡車愛好者提供專業場地，鼓勵更多喜歡這三項運動的人勇於嘗試及追尋夢想，進一步將滑板潮流帶入商場。民坊將於本月7日至9日舉辦特備活動，顧客只需要於民坊屯門旗下商場旗下商場單一電子消費滿指定金額，即有機會參加手指滑板工作坊、滑輪帆布袋彩繪工作坊，以及一連串以滑輪運動為主題的攤位遊戲，亦會在下月18日舉辦免費滑板表演及體驗日。至於年底民坊亦會舉辦全港首個空中滑板祭，邀請各界滑板愛好者大展身手。