衞生黑點｜卓永興：名單有增無減歡迎舉報　未來兩年都有相關計劃

為期三個月的「政府打擊衞生黑點計劃」昨日（14日）展開，政務司副司長卓永興率領多個政府官員落區巡視。他今早（15日）接受港台節目訪問時表示，行動一定會持續，三個月只是給予市民見到政府有目標，有階段性的改善，預計今年餘下時間、明年及後年都會進行有關計劃，並且歡迎市民持續舉報新黑點，預料數目有增無減。



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名單將有增無減 即使短期有改善也不會移除

卓永興指，昨日在一些重點衞生黑點視察，現時的600多個黑點一定不會是事實的全部，絕對歡迎市民舉報新的黑點，形容這個名單「短期只會加不會減」，而且即使短期內個別地點情況都改善都不會移除，因這些問題隨時死灰復燃，正如昨日到了荔枝角一處後巷視察後，晚上就收到訊息有人重新丟垃圾。

他指這些計劃往後會繼續做，預計今年餘下時間、明年及後年都會進行有關計劃，當然原則上不希望「永續」，但有需要嚴防故態復萌，政府會保持清潔力度，亦會盡可能加裝監控鏡頭，以及加強巡查工作。小組亦正與教育局合作，製作一些小朋友會感興趣的小冊子，建立清潔的文化。「個個市民都克制啲，唔好貪方便周街丟垃圾，已經好幫到我哋。」

▼18區衞生黑點名單▼



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強調政府部門不會「交數」

被問到增加閉路電視的具體數目，卓永興承認目前全港300多部，數字平均而言不太多，但現階段難以明說會增加多少，會平衡監控與市民私隱的問題，不過自打擊衞生黑點計劃公布以來，都留意到無論市民還是媒體，都十分支持加強監控力度。

卓永興強調，該計劃從沒有「交數」這回事，政府同事會視乎情況執法，情況不嚴重者會先警告，如嚴重或重犯者，會直接執法檢控，「冇一個目標話要（檢控數字）增加100%、50%」；政府亦會檢視是否需要從罰則方面入手，例如將亂抛垃圾定額罰款1,500元提高，又認為現時非法張貼街招的罰則不算高。

卓永興又表明，有一些老大難問題必須處理，包括後巷棄置車輛等，並會督促各部門要制定績效指標，相信首三個月有很多工作要做。

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民建聯立法會議員鄭泳舜在同一節目表示，原則上歡迎政府分階段進行有關計劃，不過認為政府仍有一些權責不清、跨部門分工等問題，要責成指定部門處理；此外滅鼠工作在晚上展開，相信會有更好的成效。他又指，同意將胡亂棄置廢物的罰則加重。