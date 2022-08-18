石籬中轉屋居民向李家超請願　促房署妥善安置　住戶：停止催搬遷

房委會將於今年底清拆石籬中轉屋，把用地作公營房屋發展，但被列作「第3類住戶」的居民未有獲編配公屋，部份需要跨區搬入屯門寶田中轉屋。石籬中轉屋居民關注組不滿房署安置安排，今日（18日）前往政府總部向特首李家超遞交請願信，要求關注其中八個安置個案，並促請房署停止催逼居民搬遷。



石籬中轉屋年底拆 部份居民被跨區安置到屯門寶田中轉屋

石籬中轉屋居民關注組表示，相關的八個個案已輪候公屋已8至14年，居民早前已透過各種渠道表達不願意降級、跨區搬至寶田中轉屋的安置安排，除了曾向申訴轉員公署投訴，早前也就中轉房屋清拆的安置措施，到高等法院申請司法覆核。

不過，近日房署卻加快安排居民搬入寶田中轉屋的程序，發出「遷出通知書」嚇迫居民，漠視了一群因公眾利益受影響的原有住戶正等候高等法庭提出司法覆核申請的回覆。

關注組正申司法覆核許可 房署同時發編配入寶田通知

中轉屋居民何女士指，近月居民透過不同途徑向官方反應意見時，均獲回應稱因關注組正在進行司法覆核許可申請，故現階段「不適宜作詳細回覆」。可是，房署同時又不斷向居民發出編配入寶田的通知，並以收回現時石籬中轉屋單位作為後果「恐嚇」他們。

有居民情緒及健康出現問題 形容房署「逼得好緊要」

從事飲食業工作的何女士指，房署在6月29日發出信件，惟她當晚下班回班回家後才在信箱中收信獲知消息：「12點先返到屋企，封信就話第二朝10點要我去睇單位。」她指，因工作難以臨時請假沒有前往，惟感覺房署「逼得好緊要」，令其情緒、身體健康出現問題。

黃先生則指，政府至今仍沿用25年前的中轉屋清拆安置政策，把受影響住戶分三類，令「第3類住戶」未能獲得與其他受影響住戶相等的安置對待；又指出他們大部分已輪候公屋逾十年，遠超特首李家超所指新房屋政策目標不超過6.1年的公屋輪候時間，希望政府加以正視。

陳女士亦表示，中轉屋居民都是手停口停的基層工人，跨區搬到屯門，對街坊的工作、生活有很大影響。她希望政府在確保公眾利益發展的同時，也給予居民合理的安置。

▼石籬中轉屋居民關注組早前提交司法覆核許可申請及向申訴專員公署申訴▼



▼石籬中轉屋居民的居住情況▼

