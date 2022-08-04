政府官員重提發展郊野公園建3萬伙　環團料涉逾百公頃：前所未有

政府近日重提發展郊野公園邊陲，財政司司長陳茂波早前接受傳媒訪問時曾指，若在大欖隧道西南面用地建公營房屋，將可提供3.5萬伙單位，能縮短公屋輪候冊至5年內。

綠色和平推算，若要興建3.5萬伙單位，將需破壞40至187公頃的大欖郊野公園用地，差不多接近10個維園，日後更有機會變成屏風樓，形容「範圍前所未有咁大」。他們又指，發展郊野公園將帶來不可逆轉的破壞，而且亦不尊重當年「土地大辯論」的民意結果，「無咗第一層邊陲⋯係咪又可以繼續發展第二層邊陲？⋯係沒完沒了嘅概念。」



綠色和平表示，參考皇后山發展規模，當中提供13座共12,087伙，大部分樓高38至40層。按此推算下，若大欖郊野公園要建3.5萬伙，即合共要興建38幢高樓。倘同樣預留約6成地盤作社區設施、道路等用途，估計屆時需破壞近40公頃郊野公園用地。

綠色和平資深項目主任陳可淳形容，在此發展規模下，該址將變成「屏風樓」，不單破壞山脊線，更遮蓋元朗南的景觀及通風，「屏風樓之前就阻海景，但估唔到會起到上山，遮埋山下面嘅人。」

綠色和平資深項目主任陳可淳推算，若要興建3.5萬伙單位，將需破壞40至187公頃的郊野公園用地。（王潔恩攝）

範圍等同10個維園 剷走逾半大欖涌郊遊徑

此外，當年房協獲政府邀請，硏究大欖和馬鞍山郊野公園邊陲兩幅土地，各選20公頃較適合發展的範圍，估計40公頃可提供約7,500伙。綠色和平說，按此估算，即3.5萬伙公營房屋將佔用187公頃的郊野公園用地，面積接近10個維園。

陳可淳坦言，187頃用地佔地甚廣，料除了鏟平「四排石山」山頭外，約逾半的大欖涌郊遊徑亦會被剷走，更會污染集水區，「可以見到破壞之大⋯範圍前所未有咁大。」

綠色和平指，最新方案有機會要破壞187公頃的郊野公園用地，範圍接近10個維園。（綠色和平提供）

料申請者仍要等逾5年

綠色和平亦指，陳茂波只稱發展郊野公園可提供3.5萬伙，但未有提及出租公屋的數目，有關數字可能同時包涵居屋，故未必可全部解決輪候冊問題，而且過去有2至3成新單位都會編配予其他人士，包括體恤安置、公務員等，料最終只得約2.6萬伙可讓一般申請者受惠。

他們又指，假設2023年6月已落成3.5萬伙，且當中全數屬出租公屋，以房委會原有估算量、過往達標量等推算，估計難以消化輪候冊中的「隊頭」人數，仍有逾一萬個一般申請者輪候逾5年。此外，最近落成的公屋屋邨，工程至少要5至6年以上，加上發展郊野公園有機會被司法覆核，故認為難以加快上樓。

憂變缺口 倡先發展棕地

綠色和平指，近年疫情下，郊野公園成為市民及基層的免費娛樂資源，強調若要發展郊野公園，料《郊野公園條例》將要修例，擔心會構成缺口及不良先例，屆時本港任何郊野公園都可寬鬆地肆意發展。

他們說，近年政府頻向大自然「開刀」，批評政府藥石亂投，建議應優先發展爭議性較低的棕地，例如與大欖郊野公園僅一路之隔的馬鞍崗棕地。