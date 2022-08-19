電話騙案疫下專呃長者　逾七旬老人遭呃$100萬兼變洗黑錢嫌犯

疫情斬斷人與人之的社交接觸，接收外界資訊渠道甚少的長者成為不法之徒的目標。有關注更生人士服務的非牟利機構，半年內接收多宗年逾七旬的長者在電話騙案涉嫌違法的個案，經深入跟進後發現求助人遭訛稱執法人員及假裝朋友的騙徒要求提供個人帳戶資料，遭騙去畢生儲蓄之餘，還被哄騙提供「人頭戶口」轉走贓款，涉洗黑錢被捕，部分人受騙金錢超過100萬元，家人事後才獲悉長者上當。機構相信事件只屬是冰山一角，呼籲身邊人多留意家中長者狀況，有需要時可求助支援服務。



長者佔總犯罪人數比例上升

根據統計，60歲以上長者佔總犯罪人數比例由03年的4%上升至2020年的12%，隨着人口老化，估計比例有可能進一步上升，香港善導會由2020年7月至今年10月推行「耆望計劃」，專門為本港面對刑事檢控的60歲以上的被捕、涉嫌違法或候審人士及其家人提供個案輔導、專業評估及訓練活動等支援服務。

計劃主管黃良蕙稱，透過警區轉介及在法院服務攤位「撈case」方式，過去半年內接獲少3宗與電話騙案有關的長者求助個案，事主均為年逾70歲的長者，他們收到自稱執法人員或訛稱是朋友的騙徒來電，不知就裡提供個人銀行帳戶資料，轉走畢生積蓄，最高一宗金額涉及逾百萬元，更禍不單行的是長者遭騙往進一步哄騙提供「人頭戶口」，以存入受害人贓款再「洗白」轉走，警方其後接報調查騙案，發現事主提供戶口，以涉嫌洗黑錢將相關人士拘捕， 變相成為案中雙重受害人。

她表示，以往較難收到相關案件，但半年已接收3宗，事件並不尋常，相信更多長者難以啟齒或缺乏有用資訊而沒有主動求助，機構轄下「耆望計劃」正好為有關人士提供陪同上庭、候審及心理支援服務，讓他們面對壓力時有渲洩及釋放渠道。

67.7%求助長者確診精神病或認知問題

香港善導會根據計劃深入跟進及研究其中148個案，發現有75%屬初犯，其餘25%為重犯者，主要涉及盜竊、傷人及其他罪行，有多達75%被捕長者之前沒有接受任何社會服務，經初步評估發現55.2%受訪者面對患上認知障礙的風險，善導會安排其中31位服務使用者接受研究填寫估量表之後，當中67.7%求助長者確診精神病或認知問題，甚至兩者兼有，近65%長者有抑鬱傾向，61%受訪長者表示若涉嫌違法，根本沒有朋友可以求助。

香港善導會預防犯罪及健康教育服務高級經理王禮賢表示，計劃先後與新界南總警區、黃大仙警區及九龍東總警區合作轉介被捕長者，尤其長者面對老年化身體問題，加上「生不入官門，死不入地獄」等傳統概念，面對困擾及壓力比青年被捕者更大，建議日後可以設立恆常化支援被捕長者的專隊服務、優化現時與不同持份者的協作機制、協助各持份者識別被捕長者特殊需要、建立線上線下資訊平台、成立同行者義工服務隊。他期望計劃得以延續並展開「治療性社區」的新服務模式，連結被捕長者及各持份者成為社區網絡，預防及減少長者因為精神健康而導致犯罪事件，幫助違法長者被捕後面對檢控及司法程序的壓力。