腦退化外婆幻境生活成歌劇原型　創作人：經常「看見」有人威脅佢

「門後有四個人偷晒我啲錢！」外婆大嚷。



「人呢？」男孫問。



「佢哋跳窗走晒啦！」外婆一面憤怒回答。



「四個跳窗？呢度廿幾樓喎？」



患有腦退化症及抑鬱症的長者，將虛妄被害與幻想化成現實，反覆折磨自己及家人，本港作曲家葉浩堃回憶與晚年患腦退化症外婆共處的時光，像與一個已離魂的親人在對視，貼得很近，卻似各自站在彼岸，互相看不見對方，至外婆去世前迴光反照認出所有人一刻，一家人才釋懷。他以婆孫生活細絮點滴創作，將回憶化成歌聲。「陪伴一個有老人痴呆嘅老人家係好辛苦，但係諗返以後個個都會係咁，呢一刻要珍惜同屋企人正常相處嘅時間。」



時而憤怒 時而呆立 腦退化症長者悲歌

講述認知障礙症長者故事的音樂劇《婆婆》內所有曲詞，均由本地作曲家葉浩堃（Austin）一手包辦，其中兩首《安魂曲》及《我記得》便是Austin在外婆的喪禮中親自唱頌出來。「我當時諗得好純粹，只係想將我記得婆婆嘅故事記錄低，用思念寫返出嚟，再唱返畀出席親友聽，無諗到件事會變成音樂劇甚至電影。」

劇中外婆角色的原型，便是來自Austin記憶中的外婆，有威嚴做事要求體面，從少看着他長大，大學畢業以至結婚同居，但腦退化症及抑鬱症將她折磨至不成人形，由一名精靈老人家變成疑神疑鬼的長者。「2016至17年發病期間，佢有次好嬲咁同我講，紙盒內有好多錢畀人偷晒，佢又清楚講到對方喺觀塘鴻圖道工廈利用一部機器，凌空攝走盒內所有錢，但我哋住喺麗港城，而佢個種歇斯底里到呢家都記得，就好似有人喺你塊面打你兩拳，但扮冇打過，再同所有人講冇打過你咁，所以你都要陪住佢搵，安撫佢。」

外婆確認患病後，家人帶她向醫生求診，獲處方精神藥物，惟藥效令外婆好一段時間像「當機」一樣呆立當場，再也無法與她進行一問一答的交流。「同佢食飯坐喺佢對面，你問佢嘢，佢剩係盯住你十幾分鐘，個種感覺好奇怪，你識佢，但係佢又唔識你，而你明知佢識你，佢亦唔會有任何反應，反反覆覆成年都係呢個表情。」

同佢食飯坐喺佢對面，你問佢嘢，佢剩係盯住你十幾分鐘，個種感覺好奇怪，你識佢，但係佢又唔識你，而你明知佢識你，佢亦唔會有任何反應，反反覆覆成年都係呢個表情。 作曲家葉浩堃

外婆去世前迴光返照 最後時光認出在場親友

當外婆開始逐一將所有親人模樣、名字都忘記了，唯一令她在意的事是深植在腦海中的尊嚴。她晚年行動不便，雙腳不良於行，但即使患病亦堅持不坐輪椅，不用拐仗，只肯撐雨傘外出，在屋內活動時要求兩名傭工左右攙扶由睡房步行至大廳用膳，寧願不外出亦不想被別人看到如斯模樣，「佢講過以前喺澳門做大千金，細個就同爸爸出入VIP賭場，日治時期先走難嚟香港，做過麻雀館、冷衫打辦，去有錢人屋企煮飯。」

晚期腦退化症的長者，再難開口用言辭表達，只能透過揮手或推開表示喜歡與否，至2019年11月底，葉浩堃榮獲麥道爾藝術村獎金，上機遠赴美國紐咸西州駐村創作前，探望在母親家中長住的外婆，她因身體無力坐在輪椅上沉默不語，但突然迴光返照般與Austin展開一段遺忘已久的對話。「你做咩咁耐唔嚟搵我？好曳呀你，成日都唔嚟搵我！」其後他赴美駐村時剛好下了冬天第一場雪，不久便收到外婆病危通知，透過手機視訊對話作最後道別，所有回憶像菲林片般霎時打進腦海中，亦促成他創作這套音樂劇中所有廣東話歌曲。

冀歌劇向公眾表達愛要及時

劇中有大量歌詞仿如夢囈，不斷重覆陷入嚴重懷疑，正好反映患有茲海默症或腦退化症的長者，總是聲稱受到他人威脅，並對那些與她見面的人大喊大叫，「佢會鬧你打你，認真啲諗佢未必知自己做乜，如果我哋鬧返佢轉頭，咁成件事會更加難受，只好包容或忍咗佢。」Austin希望透過這套音樂劇呼籲愛要及時。「 陪伴一個有老人痴呆嘅老人家係好辛苦，但係諗返以後個個都都係咁，呢一刻要珍惜同屋企人正常相處嘅時間。」

原創粵語室內歌劇《婆婆》由香港藝術節和香港賽馬會慈善信託基金主辦，「無限亮」委約及製作，參與藝術家包括五位心光學校的童聲合唱組成員、視障鋼琴家李昇及視障小提琴家丁怡杰，原定以音樂劇形式在劇場演出，但受疫情限制，其後改以電影方式呈現，將於9月16日起在網上播映，有興趣人士可瀏覽官網了解。