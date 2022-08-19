5歲小鬥士Sheldon神經母細胞瘤惡化　腫瘤壓迫左臉嗎啡無助止痛

5歲生命小鬥士Sheldon，去年確診患上「神經母細胞瘤」第四期，一年內先後接受化療、電療、抽骨髓等治療，仍然未能完全控制病情，其母親今日（19日）在facebook發文，指兒子病期近日急轉直下，鼻竇和腮骨的腫瘤在短短幾天突然急劇變大，壓迫左邊眼鼻及口，即使處方嗎啡亦無法紓緩其不適，甚至令到兒子的五官及面型扭曲，每日只能以淚洗臉，她懇求公眾不要放棄，繼續為他一家人祈禱，獲不少網民讚好及留言支持。



4歲確診神經母細胞瘤第四期 赴西班牙治療無效返港

當時只有4歲的Sheldon，去年證實患上神經母細胞瘤第四期，同年曾遠赴西班牙西班牙嘗試新藥治療，可惜被當地醫生宣告治療無效，回港後再接受化療及免疫治療，然而病情時好時壞，其母親今日在facebook 專頁「神母小戰士 Sheldon」以為《考驗》為題發文，指兒子Sheldon由周一起病情急轉直下，鼻竇和腮骨的腫瘤在短短幾天突然急劇變大，在左邊臉隆起，目前腫瘤比鼻子還大，已壓迫着左邊的眼、鼻和口等部位，既令他感到十分痛楚及痕癢，亦令五官和面型也扭曲了，持續眼皮紅腫、出現「浣熊眼」、流眼水、鼻血、面部腫痛，甚至上下顎牙齒也鬆脫和發炎。

Sheldon媽續稱，醫生曾處方嗎啡止痛，但仍然紓緩不了痛楚，他不願吃、不願喝、不願玩、不願睡，連平日愛笑的他也只管不斷地哭和發脾氣，全家人感到十分心痛。

一家四口長住醫院看顧子女：繼續為我們祈禱

她又稱前幾日剛巧女兒生病，她負責在醫院照顧妹妹，丈夫則陪伴Sheldon穿梭兒童醫院和瑪麗醫院，一家四口住在醫院的感覺徬徨無助，當妹妹可以出院的時候，遇上Sheldon病情卻急劇惡化，看着他痛苦的樣子，她只能以淚洗臉，故希望出帖「懇求大家不要放棄，繼續為我們祈禱，一同揮動祂的手，保守我們的小戰士。」

帖文甫出，已獲不少網民讚好及逾千個留言支持，有網民稱「加油媽媽，最艱難既日子一定會過，前面陽光等緊你哋一家。」、「一家人都要堅強，一齊陪Sheldon打勝仗！」亦有網民表明看到Sheldon病況很心痛，求上天憐憫，減輕他的身體痛楚。

腫瘤的位置使他的五官和面型也扭曲了，持續地眼皮紅腫、浣熊眼、流眼水、鼻血、面部腫痛，甚至上下顎牙齒也鬆脫和發炎。他亦不願吃、不願喝、不願玩、不願睡，連平日愛笑的他也只管不斷地哭和發脾氣。 Sheldon媽

腫瘤短短在數天內急劇變大，開始壓迫他左邊臉的眼口鼻部位，出現出現「浣熊眼」、流眼水、鼻血、面部腫痛，甚至上下顎牙齒也鬆脫和發炎。(「神母小戰士Sheldon」facebook 圖片)

平均每7000個孩童就有一人罹患此病

神經母細胞瘤（Neuroblastoma）是一種在特定神經組織中形成的癌症，神經母細胞瘤屬白血病、腦瘤、淋巴瘤以外最常見的兒童癌症，惟香港每年只有數宗新症，平均每7000個孩童就有一人罹患此病，根據本港兒童癌病基金網頁資料，神經母細胞瘤源自未分化的交感神經節細胞，因此在有胚胎性交感神經節細胞的部位，都可能出現原發性腫瘤。這些腫瘤大部份在腹部的腎上腺起源，也有在頸及盆腔等部位生長。腫瘤生長迅速，可能在早期已經擴散，約有一半患者在2歲前發病。目前最好的治療方法是切除整體腫瘤，但僅限於早期發現的腫瘤，至於晚期腫瘤患者或骨骼已經受到癌病破壞的兒童，醫生透過放射治療，暫時控制腫瘤，以減輕痛楚。