科學館歷史博物館擬建3幢新大樓　頂層為無障礙天台花園

康文署科學館和歷史博物館早前提出擴建計劃，康文署近日向城規會提交的文件顯示，擬在現時兩個博物館的旁邊興建3幢5層高新翼大樓，相科學館和歷史博物館將會共用新建的三幢大樓，並會特別為兩個博物館預留特別展覽廳和教育設施等。兩個博物館的現有入口將會移除，將會靠其中一幢新翼大樓連接，預料擴建工程將於2030年竣工。

另外，城規會亦接獲申請，要求在屯門市廣場對面、屯門東食水配水庫山腳一幅綠化帶興建26層高插針私樓，預料可提供224個單位，將可容納約582人。



香港科學館（網上圖片）

歷史博物館。（資料圖片／黃寶瑩攝）

城規會文件顯示，擬議擴建科學館和歷史博物館，合共增設三幢新翼大樓，選址科學館道2號及漆咸道南100號，佔地分別約2萬及8.59萬平方呎，當局擬配置新的設施，以及重置受影響或過時的設施，擴建計劃將維持把樓宇建築位置從緊接漆咸道南的地段界限至少移後7米。

康文署要求將建築物高度限制由主水平基準上30米，放寬至最高38米，若計及上層天台則可達45.8米，同時將上蓋面積亦會由60%增至71.9％，而建築物最高地積比為3.38倍，整體地積比則為約2.34倍，三幢擬建新翼均為5層，較現時的科學館和歷史博物館高一層。

根據設計大綱，位處地盤東邊角落的一號大樓，頂層為無障礙天台花園，第2至4樓則為博物館（museum gallery）、1樓則為教育設施，而地下和地庫則設有停車場和機房；至於其餘兩幢大樓的A座則會成為科學館和歷史博物館的共用入口，其公共大堂更何連接到現有博物館和中央庭園，兩座大樓的天台均不作開放，1至4樓均為博物館，並特別為歷史博物館和科學館預留「特別展覽館」（special exhibition），底層亦會有咖啡室和教育設施，地庫亦會有多用途禮堂。

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屯門綠化帶擬建插針私樓涉224伙

另外，有財團向城規會申請，在屯門青山公路－青山灣段430號的一幅綠化地帶，興建單幢私樓，選址位於屯門市廣場對面、屯門東食水配水庫山腳，擬議住宅大樓將會以5.892倍地積比興建，將達26層高，預料將可提供224個單位，將可容納約582人；項目亦擬設一個學校社會工作服務辦公室。

申請人指，今次申請符合政府檢討「綠化地帶」和增加住宅用地發展密度的政策，強調擬議建築物高度與鄰近建築物高度輪廓相容，並不會對周邊帶來負面影響。