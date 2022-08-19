機構辦「奇幻藝術體驗展」　設4大區域走入殘疾畫家內心世界

殘疾人士未必可以用行動、說話表達自己，但透過藝術作品，可以用不同的色彩畫出內心世界。鄰舍輔導會近日舉行 「Uni-Lab奇幻藝術體驗展」，當中設有4大區域，包括畫作展覽區、光影互動畫廊、日式浮游花工作坊和慈善義賣市集。機構指，希望透過平台為殘疾人士提升自信、發揮技能，讓服務對象可將自己的想法，透過藝術作品展現，同時讓大眾窺探殘疾畫家的內心世界。



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超過10位殘疾藝術家參與創作

是次展覽共劃分為4大區域，當中畫作展覽區會展出由超過10位殘疾藝術家創作的畫作，光影 互動畫廊打卡位則可讓參觀者一同參與，只要用手輕按就能為畫作增添色彩，同時也為藝術家的內心世界帶來光芒。在周末的日式浮游花工作坊中，參加者可以製作獨一無二的日式浮游花瓶或浮游花筆擺設，設計專屬的「奇幻森林」，至於慈善義賣市集中，有多款的日用小手作可供選購，並有為是次活動特別創作的聯乘腕錶。

身體的限制只是物理上的拘束，而不是心靈上的阻礙。出生時因腦部缺氧導致手腳未能控制自如的李雪青（Joey），是今次展覽中其中一位藝術家。Joey的性格樂觀，中四時首次以頭盔固定畫筆畫畫，一畫愛上； 隔年以牙膠固定畫筆，經社工安排認識曾任美術老師的義工馮老師，學會不少繪畫技巧。縱使繪畫過程中遇到不少挫折，亦曾萌生放棄念頭，不過在朋友的支持及鼓勵下，Joey堅持一星期最少20小時的反覆練習，終令繪畫成為樂趣。Joey堅信：「只要堅持及不放棄就會成功。」Joey的夢想是與好友合作推出一本畫冊，亦想舉辦一場屬於自己的個人畫展，讓志同道合的人互相交流。

殘疾人士未必可以用行動、說話表達自己，但透過藝術作品，可以用不同的色彩畫出內心世界。。（鄰舍輔導會提供圖片）

自閉人士亦有發揮機會

至於為自閉症人士的黃梓樺（Tobby），年幼時隨家人移民到加拿大，可惜一直未能習慣彼邦的生活，為得到更好的教育，約10年前獨自回流返港，在嚴重殘疾人士日間照顧中心接受不同培訓，並入住輔助宿舍。與父母分隔兩地，縱使每日都有通電話，但卻沒有減少雙方對的掛念。擅長繪畫水彩畫的Tobby，憑記憶，透過畫作表達對遠在加拿大父母的掛念。當中作品「願望樹」上掛滿他喜歡的水果、麵包與糖果，便是Tobby兒時收到的禮物，並一直種在加拿大家的後園中，成為野貓及蝴蝶的棲息之所，如今這棵願望樹跟Tobby一樣，已經茁壯成長。

另一位藝術家何家麟（家麟）是一位內心充滿色彩的「星兒」。小時候的家麟不會說話，無論開心或不開心，都無法表達出自己的情緒變化，結果出現各種行為問題。當他接觸到畫畫後，他的行為慢慢改變了。最初他對於生活上的規律及程序，都會有一套自己的程式，就算畫畫的過程中讓他自由選擇，他都只會用黑色來描繪。亦因此在當初接觸時，讓人見到他固執、不變通的一面，亦容易讓人聯想代表其生活的色彩只有黑與白。2021年家麟入住宿舍及接受綜合就業服務，在同事不斷接觸、訓練及探索特性後，到現在家麟已經會自發選擇不同顏色來繪畫作品。