油麻地良心飯店月派逾千飯盒　不敵業主疫下加租25%搬細舖繼續派

位於油麻地的「致麗同心」飯店，除了因食物價廉物美成為區內「基層飯堂」，店主良哥（伍頌良）亦經常向區內長者、露宿者派飯；原來他是「深水埗明哥」前員工之一，希望在深水埗區以外，也能幫助其他地區的有需要人士。飯店經營三年，良哥指收支尚算平衡，然而還未賺錢「仲蝕緊裝修費」。數月前竟傳來噩耗，業主認為生意好提出加租25%，良哥逼不得已只好先搬至面積少一半的慈雲山，堅持跨區繼續派飯，油麻地店將於本月28日最後營業。



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3年前獲明哥轉讓飯店延續派飯善行

「深水埗明哥」（陳灼明）自2008年起在深水埗派飯予有需要人士，其創辦的「北河同行」早年於油麻地開分店，希望可以將服務推廣到其他有需要的地區。3年前，明哥決定將油麻地店轉讓予決心幫助社區的舊夥計良哥（伍頌良）。良哥本身亦是油麻地北河同行的股東之一，全數接手該店後，他以母親的名字命名、將店舖易名為「致麗同心」。

良哥指，希望用店舖幫助社區，是因為過往與明哥一起工作時，見證過一個小小的飯盒，如何能改變一個人的人生。他指，以往有些更生人士在過渡期間未獲批生活資助，沒有收入、不能溫飽的時候，坊間的免費飯盒就十分重要，「如果佢冇朋友可以求助、真係唔知點算，可能會因此再偷嘢、犯事……唔係為派飯而派，而係真係幫到一個有機會入返去坐（入獄）、或者誤入歧途嘅人，而佢之後又會再去幫返人。」

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業主認定生意好加租 無奈另覓地方經營

與深水埗區一樣，油麻地也是基層人士的集中地，良哥的店舖每星期均會派發逾250個飯盒予長者、露宿者等等，又因飯餐售價比一般食肆低廉，即使不是午市時間店內也不乏客人，不過業主也因此認為店舖「生意好」，在3個月前向良哥提出加租，由原來的4萬8千元加至近6萬元。良哥指，加租的話只能靠調整飯餐的售價補回，他不想加價、認為賺錢營商並非開設飯店的初心，「我另外有其他生意，開呢度只係想做善事。」

他坦言，店舖至今仍沒有賺錢，「今時今日都仲蝕緊裝修費」，而面對加租壓力，他早前曾考慮在土瓜灣、觀塘、葵芳等地物色新舖，最後選址慈雲山找到一間過往經營三餸飯的舖位，面積、租金均減少一半。慈雲山新舖會繼續運送飯盒到油麻地一帶派發。他又表示，有意申請政府的「伙伴倡自強」基金，認為其店舖的經營模式可幫人之餘也能有生存空間，而日後如有機會，他也希望能回歸油麻地重新開店。