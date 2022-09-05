聽障長者盼醫療券涵蓋資助配戴助聽器：車行過都聽唔到，好危險

現時每名合資格長者每年可獲發2,000元醫療券，可用於多種已登記及參加計劃的私營醫療服務。然而有一種服務至今仍未涵蓋。有基層聽障長者指無法透過醫療券資助購買合適助聽器，最終透過聾人福利促進會介入為其申請才能圓願，質疑「眼鏡都有得配，點解唔包耳仔。車行過都聽唔到，好危險！」



現時68歲的何伯伯，年輕時曾行船多年，每日至少12小時留在船機房。當時一旦遇到什麼異常情況，便要隨即為船進行維修。後來因母親生病，何伯伯在香港定居，並於機場任職維修技師直到退休。在9年前，何伯伯的公司同事發現的的聽力出現問題。（曾鳳婷攝）

現時68歲的何伯伯，年輕時曾行船，每日至少12小時逗留在船上機房，一旦遇到什麼異常情況，便要進行維修，懷疑長期工作下導致聽力衰退，其後何伯因母親生病，改至香港定居，並於機場任職維修技師直至退休。9年前，何伯的公司同事發現其聽力出現問題，建議他配戴助聽器：「佢哋背後叫我，我聽唔到冇反應」。不過何伯伯基於工作環境影響當時未有決定配戴：「如果戴，係啲機械隔離會有嗡嗡(電子干擾)聲。」當時他的經濟環境不太富裕，不足以負擔額外洗費，戴助聽器一直不了了之。

長者聽力問題影響家庭關係

何伯伯聽力受損，與家人逐漸出現磨擦，例如曾被家人誤以為大聲說話不禮貌，亦有試過將電視較至最大音量，被家人投訴。直至2018年，何伯伯在社工介入下，先到私家醫院就診，再轉介到公立醫院排期一年後，前年檢測證實兩耳均為嚴重聽障，只對響亮聲音有反應，最終他決定自費為聽障程度較輕的右耳配戴第一部助聽器。由於預算所限，何伯伯只能選擇相對便宜的助聽器，但帶上不久後便發現裝置仿如如擴音器，只把周邊所有聲音都放大：「除咗怕聽唔到，但環境聲仲大過人聲」。

自從左耳配戴助聽氣後，何伯伯形容自己變得開朗：「以前聽唔到，心情唔靚，𠵱家好似有返人生樂趣」。（曾鳳婷攝）

聽障長者形容配戴助聽器如重拾人生樂趣

何伯伯的個案去年獲聾人福利促進會介入，7個月後取得會方資助，左耳終於配戴一部合適的助聽器：「今次𠵱部冇雜音聽得清楚好多」。何伯伯提到疫情下，令他溝通倍感困難。「以往面對面睇口形、動作、眼神可以知對方想講乜，但疫情下戴口罩就做唔到。」自從左耳配戴助聽器後，何伯伯形容自己變得開朗：「以前聽唔到，心情唔靚，𠵱家好似有返人生樂趣」。

現時何伯最大的願望是醫療券能包括聽力檢測及配助聽器服務：「眼鏡都有得配，點解唔包耳仔。車行過都聽唔到，好危險！如果（醫療券）包嘅，我想即刻換右邊個助聽器」。（曾鳳婷攝）

現時何伯最大的願望是醫療券能包括聽力檢測及配助聽器服務：「眼鏡都有得配，點解唔包耳仔。車行過都聽唔到，好危險！如果（醫療券）包嘅，我想即刻換右邊個助聽器」。他亦提到，助聽器的保養維修費用對於他們來說也是一種負擔：「我兩邊耳仔加埋一個月要用12粒電池，洗費都唔細。如果真係支援唔到買助聽器，都希望可以資助返電池」。

香港聾人福利促進會註冊社工鄧慧賢表示，類似何伯伯的個案十分普遍。以她手頭上的個案為例，便有三份之一是因為經濟問題而未有獲配助聽器，建議政府應把醫療券涵蓋聽力檢測及配助聽器服務，以提供誘因讓長者有動機進行檢測，以此減緩他們退化的速度及減少影響日常生活。（曾鳳婷攝）

聾福會：長者聽力退化快 促政府把相關檢測納入醫療券

香港聾人福利促進會註冊社工鄧慧賢表示，類似何伯伯的個案十分普遍。以她手頭上的個案為例，便有三份之一是因為經濟問題而未有獲配助聽器。她提到長者的聽力衰退較一般人快，如無實時處理，可以在短期內下加劇聽障程度。聽力下降除了令長者與其他人溝通困難，不想對話外，亦會影響長者的腦部接收信息功能，從而在身心理造成影響。她建議政府應把醫療券涵蓋聽力檢測及配戴助聽器服務，以提供誘因讓長者有動機進行檢測，減緩聽力退化速度，以免影響日常生活。