第五波疫情後現抗疫疲勞　調查揭逾七成年青人不同意「動態清零」

本港新冠確診個案近日攀升突破8,000宗，然而持續兩年多的疫情令巿民抗疫忍耐度接近極限。有機構調查發現逾五成受訪者認為防疫措施加劇他們的疲憊感及表示想減少遵守防疫措施，僅一成半支持香港繼續以「動態清零」為抗疫策略及最終目標，不同意佔大多數，當中絕大部分表現出「抗疫疲勞」的受訪者集中為18至34歲的年輕巿民。機構建議政府和抗疫醫療專家應充分了解市民的意見，適切檢討抗疫措施。



逾半受訪者認現抗疫疲勞及欲減少遵守防疫措施

浸大持續教育學院「環境與人類健康研究中心」於本年3月至4月，即本港爆發第五波疫情高峰期間，進行了一項「新冠肺炎疫情對香港市民生活及心理健康的影響」調查，訪問逾1,100名18歲或以上本港市民，超過九成受訪者為香港永久居民及已接種第二或第三劑新冠疫苗，以了解香港市民在新冠肺炎肆虐期間的生活經歷，以及疫情為市民帶來的心理健康影響。

調查發現，發現六成受訪者於訪問期間每日平均留家的時間為15小時以上；逾四成人認為疫情永遠不會消失；近七成人認為疫情期間，在生活中取得的滿足感越來越少，當中以女性比例（72%）略高於男性（65%）；逾五成人認為防疫措施加劇他們的疲憊感及表示想減少遵守防疫措施，以避免疲憊，當中逾四成為18至34歲的市民。

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僅一成半支持動態清零政策

而僅一成半受訪者人支持香港繼續以「動態清零」為抗疫策略及最終目標，而不同意的市民當中逾七成年齡介乎18至34歲的年青巿民。調查結果亦發現市民對於「動態清零」和接種新冠疫苗的支持度愈低及對新冠肺炎恐懼程度愈高，出現「抗疫疲勞」的情況愈見嚴重。

研究中心主管及研究團隊負責人劉信信博士認為，新冠肺炎疫情持續反覆，讓巿民處於「作戰狀態」，難免會出現抗疫疲勞，開始對抗疫措施鬆懈，尤其是年輕一輩巿民，情況實在不利抗疫。大心理學社會科學學士（榮譽）學位課程總監李澤沛博士建議，政府和抗疫醫療專家應充分了解市民的意見，適切檢討抗疫措施。研究中心因應調查結果，與深水埗地區康健中心合作，於本年7月至8月舉辦三場公開講座，由專家與市民分享如何於疫情中保持身心健康，減低抗疫疲憊，共吸引500名巿民參與。