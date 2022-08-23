疫情偷走運動員生涯　躲避盤教練：唔出外比賽，我入港隊有咩用？

「日日運動身體好」是康樂文化事務署與衛生署自2000年推行的「普及健體運動」宣傳口號，目的是提高市民對運動的興趣和鼓勵把運動融入生活。大家對打籃球、踢足球，一定不會感到陌生，但新興運動你又有聽過嗎？



撰文：MWYO青年辦公室傳訊經理黃清兒



新興運動老幼咸宜 長者投入芬蘭木棋

今年21歲的Jason是一位新興運動教練，不論是芬蘭木棋、躲避盤或者圓網球等，他都一樣精通。Jason一邊示範，一邊解釋：「新興運動嘅體能要求、場地大小、規則，相對上就冇主流運動咁多嘅，所以係好適合大人小朋友甚至長者一齊玩！好似呢個運動叫芬蘭木棋，源自於芬蘭，係一個投擲運動，老人家都適合玩。」芬蘭木棋起源於1996年，其輕巧方便易於攜帶，在任何空曠軟地都可以進行，即使最不願動的人都可以參與。

傳統運動發展成熟，技術要求較高；新興運動則大多數是新項目，技術門檻較低，適合不同年齡人士。Jason平日也會開班授課，讓更多人認識新興運動，當中也有不少難忘事，他憶述：「好特別嘅一個經歷，就係我教一班老人院嘅長者玩芬蘭木棋。呢班長者當中，有啲就要攞拐杖，甚至有啲要坐輪椅嘅，你見佢哋由第一堂，大家都好文靜、好怕羞，唔敢嘗試，去到之後，佢哋愈玩愈積極，甚至同隊友商討策略，我都覺得好感動。其實老人院裏面的長者，都好想郁動吓，去接觸新事物。」

新興運動訓練「腦力」同時也可以鍛練肌肉，適合運動新手。近年，政府積極提倡終身運動的好習慣，加上香港的健兒在多項國際體育賽事中取得佳績，社會各界再次關注香港的體育發展。Jason認為，大眾的目光不應只放在精英項目上：「政府其實喺十幾廿年前都推行咗一個政策，就係將運動精英化、盛事化、普及化。但無奈政府主要顧住精英化，卻忽略另外一面的發展。其實要令到體育運動精英化、盛事化，我哋先將要運動普及化，令唔同嘅人去接觸多啲運動！但係其實大家都知道，而家嘅小學生，每個禮拜都係得兩節體育堂。」

小學組織躲避盤隊參賽 感受久違的運動熱情

接盤還是躲盤？讓人緊張又刺激的躲避盤這天拍攝團隊來到東華三院李賜豪小學，校內的躲避盤隊於月前成立，Jason是他們的教練，偶然還會帶他們參與校外比賽，於七月下旬參與「扶輪盃－躲避盤小學邀請賽」中更取得亞軍。

躲避盤（dodgebee）源自日本，玩法糅合了閃避球和飛盤，於近年在學界中流行起來。Jason說躲避盤玩法簡單，只需瞄準目標，將飛盤擲向對手，當飛盤打到對方身體時，而他又未能將盤接穩便要出局。過程中，當飛盤向着你飛過來，能否即時作出反應，一瞬間要接盤還是躲避，令人感覺好玩又刺激。

一群小學生在操場上跑來跑去、吱吱渣渣很是興奮。Jason高聲道：「我哋先做個深蹲加扭腰嘅動作，慢慢嚟⋯⋯」過去兩三年，受到新冠疫情的衝擊，學生大部分時間留在家裏上網課，難怪他們會特別珍惜可以在校園內跑跑跳跳的日子。Jason接着解釋：「小朋友玩躲避盤，可以訓練到佢哋團隊合作精神，同埋訓練佢哋溝通嘅能力。因為比賽嘅時候，我哋要傳送訊號俾隊友，傳盤、進行攻擊，所以溝通係非常緊要！」

根據衛生署於2021年發表的《疫情下香港兒童及青少年的健康狀況》調查報告，逾五成半（56.8%）及六成半（65.2%）的受訪中學生較疫情前減少了日常體能活動量和戶外活動量，主要原因包括公共運動設施關閉、在家運動的空間和類別選擇有限、對疫情恐懼而減少外出等。無奈在疫情下，很多訓練班也要暫停，但是Jason並沒有停下腳步，反而嘗試在困難中尋找生機。「喺第五波疫情期間，我參加咗由大學舉辦嘅義工服務去推廣新興運動，分別有教小朋友同埋長者。挑戰都幾大，因為改咗用Zoom（線上形式）進行，無論係教材方面、或者有咩環節，都要重新諗過，可能有啲教學影片，都要事先拍定，對我嚟講都係一個新嘗試。我覺得最重要就係逆境自強，雖然疫情期間收入少咗，但起碼可以將呢種運動傳授俾唔同嘅人。」

疫情下躲避盤港隊無法出外參賽：對運動員打擊大

躲避盤在眾多新興運動當中發展較為成熟，並設有香港代表隊。Jason亦不時去觀摩港隊的訓練，希望汲收更多教學經驗。躲避盤港隊教練尹晞是Jason的導師兼好友，兩人經常會互相切磋技巧。尹晞表示在疫情之前，港隊與日本、台灣、澳門等地的躲避盤代表隊，都有緊密聯繫，經常會到國外參加友誼賽、亞洲賽等。但是過去幾年，疫情肆虐全球，很多國家實施封關，嚴防疫症蔓延，多項世界性的體育賽事，都被迫延期取消。

尹晞慨嘆疫情窒礙躲避盤港隊的發展，招生越來越困難，「我諗港隊的確個吸引力會下降，大家都知道，可能嚟緊呢年，基本上都唔會出外比賽，究竟我入港隊有咩用呢？的確係要好有心、好鐘意呢個運動嘅人先會留低。」Jason呼應道：「對於運動員嚟講，個打擊係好大嘅，因為大家都知道，其實運動員個活躍嘅年期係相對短，咁可能正值廿幾歲，佢哋體能最旺盛嘅時候，但無奈可能一啲恆常嘅練習受到疫情影響，或者有啲比賽被迫取消，其實佢哋動力都會少咗好多。」

早前，MWYO青年辦公室發表的《香港青年發展藍圖》亦建議，檢視中學的體育課程，並引入新興運動去激發青年對運動的興趣。同時，學校可設計系統性、循序漸進的體育課程，令學生在初中接觸不同的項目後，在高中可專注發展其中一項。展望將來，Jason期望政府能在資源分配上給予新興運動更多支持，讓市民體會運動的樂趣，「我希望可以將新興運動繼續去傳承啦，因為其實自己畢竟都就嚟要畢業，我都唔擔保將來會繼續擔任新興運動教練，因為可能受唔同原因影響，可能要有正職，為口奔馳，咁但係我都希望新興運動嘅運動員又好、教練都好，大家都可以將呢項咁有意義嘅運動去宣揚，令更多香港人了解到新興運動。」

疫情雖然偷走了運動員近3年的體育生涯，但是從很多訪問當中我們都看到他們仍然保持鬥志。眼見近年香港代表隊屢創佳績，我們期待社會復常後，能夠推廣更多運動項目，成就更多運動健兒一起重回比賽場上為香港爭光。