調查揭食環垃圾站熱過街頭如「蒸籠」　工友被迫垃圾桶邊用膳休息

本港天氣持續酷熱，七月更錄得破紀錄高溫，外判清潔工在又濕又臭的垃圾站內工作，苦不堪言。有調查發現垃圾站內平均溫度達32.2°C，較天文台七月平均氣溫高1.9°C，由於空氣不流加上異味，67%受訪工友經常感到身體不適，甚至出現翻新過的垃圾站環境衛生比舊有垃圾站更差的情況，有工會指工友無法在站內用膳休息，加上工作繁重，寧在垃圾桶邊食完飯再開工，「最心酸係喺香港返工，竟然有工友好似垃圾咁冇尊嚴。」促請食環署改善。



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三分之二受訪工友在垃圾站內工作經常感到身體不適

樂施會今年6至7月期間，成功訪問全港200位食環署外判清潔工，並與6名清潔工進行深入訪談，以了解他們的工作狀況。近七成受訪工友年齡為60歲以上，有13%更高達70歲以上，男女比例接近7:3，96%受訪者只有小學或初中程度，顯示他們能夠轉職議價能力不高，反而擔心在疫情下保不住工作。

研究團隊在垃圾站內進行實地調查，發現圾站內平均溫度達32.2°C，較天文台今年創新高紀錄的7月平均溫度高1.9°C，67%受訪工友在垃圾站內工作時經常感到身體不適，當中66%工友稱與悶熱潮濕和空氣不流通相關，而且問題同樣出現於已翻新或新建的垃圾站，有27%工友表示即使在已翻新或新建垃圾站工作，但蚊蟲鼠患問題是導致其身體不適的主因，比例明顯高於在舊垃圾站工作的工友（18%），反映已翻新或新建的垃圾站設計上較難阻隔蚊蟲鼠患。

調查顯示，近半受訪工友表示難以在垃圾站內休息，有41%工友指站內太悶熱，亦有30%工友站內衞生環境欠佳，有77.8%人寧願改至街邊陰涼處休息，但反而會被市民或主管誤會清潔工正在躲懶。

站內有風扇但空氣缺乏流通 臭味停留不散

裝備方面，即使「防暑指引」列明僱主要為清潔工提供飲用水及帽子，但仍有多達43%的受訪工友指僱主未有提供飲用水及13%指僱主未有提供帽子，反映大部份僱主根本没完全執行指引，以及勞工處現時以巡察方式執行指引的不足。

46歲的外判清潔工鄧女士主力在垃圾站內工作，職責包括清潔垃圾站、處理垃圾和操作壓縮機、清洗站內的廁所等，每日工作時間約10小時，當中包括1小時午膳時間，她稱雖然站內設有安裝牛角扇，但依然非常悶熱， 「呢個站無抽氣扇，就算有牛角扇，但感覺都係吹唔到自己，加上做嘢要周圍走，更加感受唔到涼風。」雖然環境悶熱，但由於她負責工作難以找人頂替，加上不時有街外人將垃圾等入站內，鄧女士不得不留在站內休息和午膳，在酷熱天氣工作下變得很容易疲倦，「真係出好多汗，有時個身體好攰，都唔識肚餓、無胃口。」

55歲清潔工芳姐主要清掃街道，並要將垃圾收集至垃圾站內清潔，但她稱會刻意避免進入垃圾站。「面好熱，就算有五、六把風扇，依然好焗、好熱，而且陣臭味焗住喺入面。」垃圾站內不只難以休息，更有偷竊問題，「連水杯都被人偷。」芳姐寧願冒着被投訴的風險，亦要在戶外休息，「其實冇得揀，唔知可以點。」

工會：工友好似垃圾咁冇尊嚴

樂施會港澳台項目總監黃碩紅表示，曾派員親身巡視垃圾站，發現站內所謂休息室與垃圾為鄰，完全沒有分隔，環境衞生情況未如理想，部分缺乏煮食空間或提供飲用水的設施，「真係連基本要求都達唔到。」根據食環署資料，全港164個永達離街垃圾站，只有17.6%已經或即將翻新，另有878個鄉郊垃圾站大多更是冇水冇電冇休息室或廁所，黃認為情況並不理想，即使已翻新的垃圾站，由於沒有詢問過工友意見，以至設計上偏重垃圾處理，例如新站通風異味不能排出社區，結果站內除臭及衞生環境未有改善，「翻新咗新站仲差過未翻新的舊站。」

清潔工人職工會總幹事胡美蓮表示，全港約有1.3萬名清潔工，包括掃街及駐守垃圾站，但垃圾站為垃圾而設計，完全沒有人性化考量，以致工人盡量避免在垃圾站內休息，「有工友返工日日揹住2公升水放垃圾車，去到邊飲到邊；有工友午膳喺垃圾桶旁邊食飯，抖一陣就開工…最心酸係喺香港返工，竟然有工友好似垃圾咁冇尊嚴。」

有工友返工日日揹住2公升水放垃圾車，去到邊飲到邊；有工友午膳喺垃圾桶旁邊食飯，抖一陣就開工…最心酸係喺香港返工，竟然有工友好似垃圾咁冇尊嚴。 清潔工人職工會總幹事胡美蓮

樂施會建議，應將抗熱裝備，包括小風扇、手袖、毛巾/冰巾，寬邊帽等納入「防暑指引」，並要求外判商向清潔工派發上述裝備；參考內地各省市及亞洲各國例子，研究向戶外工作者發放高溫津貼，並建立酷熱天氣下的停工標準，以客觀指標保障工友健康；將「工作安全及健康指引」及有薪病假納入政府外判標書的要求，例如將「工作安全及健康指引」加入扣分制度中，以提高阻嚇力。