迪士尼｜首辦導賞團邀自閉兒童遊園　家長驚訝幼兒主動接觸植物

香港迪士尼於本月中與社會組織合作舉辦導賞團，邀請自閉症兒童及其家庭，親身遊覽迪士尼，並學習植物與日常生活的關係。有家長坦言，自疫情爆發後，已減少帶兒子到公園遊玩。亦因自閉兒童較難適應新事物，家長對兒子的反應感驚訝︰「今次睇到小朋友主動接觸植物，係一個大突破，令我好驚喜！」



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園藝部演藝人員作導賞員

香港迪士尼樂園園藝部團隊接近100人，負責度假區內的樹木保育及管理、園藝設計及維修保養等工作。園方於本月中舉辦香港迪士尼綠「識」園藝導賞，與香港社會服務聯會及香港復康聯會合作，透過循道衛理楊震社會服務處，邀請自閉症兒童及其家庭合共近50人，讓他們親身遊覽迪士尼，並以不同感官接觸樂園的綠色環境，從中學習植物與日常生活的關係。

迪士尼表示，當時特別安排兩位經驗豐富的園藝部演藝人員，作為導賞員，向參與活動的小朋友和家長介紹樂園的各種植物。活動先由教室開始，讓小朋友在課室內接觸樹葉、花朵等植物樣本，初步認識植物的構造、觸感和氣味。然後導賞員便帶領小朋友及家長，同遊「美國小鎮大街」及「探險世界」，觀賞不同園區內的樹木和園景。

「探險世界」為遠離文明世界的森林，植物的造型傾向原始和自然，以面積較大塊的花和葉，營造出熱帶雨林的感覺。「美國小鎮大街」則以「優美雅緻」為主題，設有多個經細心修剪及打理的花園、樹木和薔薇花叢，同時花壇和花圃亦會經常修飾，確保小鎮大街全年均色彩繽紛。

香港迪士尼樂園度假區園藝服務經理陳慧慈表示，今次是迪士尼首次邀請自閉症兒童參與園藝導賞，故更花思設計導賞行程，例如先在課室內利用植物樣本，吸引小朋友接觸植物，然後再帶他們到樂園親身接觸植物，從而學習人和植物的關係，學識愛護大自然。

家長︰疫情爆發後已減少帶兒子到公園

譚太的兒子今年四歲半，患有自閉症，專注力比較弱，喜歡動態學習。譚太感謝香港迪士尼舉辦園藝導賞，為兒子提供學習機會。她說，平時會帶小朋友到公園遊玩，惟疫情爆發後已減少次數，因此認為導賞團為良好的體驗。「今次睇到小朋友主動接觸植物，係一個大突破，令我好驚喜！」

循道衛理楊震社會服務處，為有特殊需要的兒童提供早期介入服務，並向家長提供支援。其復康服務部到校學前康復服務主管鄭婷欣指，活動有助提升小朋友的生活經驗，加強對不同感官刺激的接納。她解釋，自閉症學童因興趣較狹隘，部份有感覺統合失調，因此他們面對新環境或事物，需較多時間及循序漸進的引導。