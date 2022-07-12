迪士尼fb逾30人投訴　稱墮年票、Staycation騙局　園方：已報警

新冠疫情下市民無法外遊，主題樂園就成為一家大小出遊熱點，不過疑有騙徒以極低價銷售香港迪士尼樂園產品，包括酒店住宿、餐飲及年票會籍等，進行詐騙。迪士尼樂園Facebook近日出現近30個留言，內容同指被一名自稱為迪士尼樂園員工Carmen Chan扣起金錢，但無法與該名人士聯絡。

迪士尼樂園回覆表示，涉事人Carmen Chan並非香港迪士尼樂園度假區員工，並指已將此事件向警方報案。迪士尼又強烈建議市民應直接從樂園官方渠道或透過認可分銷商購買樂園產品，提防不可靠來源的賣家。《香港01》已就事件向警方查詢。



網名「Carmen Chan」自稱員工低價賣飛

近日迪士尼樂園Facebook出現多個內容相似留言，詢問Carmen Chan Ka Wing是否迪士尼樂園員工，指「我而（𠵱）家俾佢扣起左（咗）啲錢聯絡唔到佢，請問可以幫忙聯絡嗎？」留言又指，「見Carmen Chan日日喺你哋酒店出現，拎住咁多張房卡幫人check in」，但自7月10日起無法聯絡。

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迪士尼：涉事人非員工籲市報案

迪士尼樂園回覆表示，近日收到賓客查詢，發現在通訊軟件上出現聊天群組，以極低價銷售樂園產品，包括酒店住宿、餐飲及年票會籍。經查證後，樂園從沒有推出或授權推出相關的折扣優惠及產品。

發言人又稱，根據公司記錄，該名涉事人Carmen Chan並非香港迪士尼樂園度假區員工，強調絕不容忍任何違法行為，已將此事件向警方報案，並會配合警方的調查，如有人懷疑受騙，請即聯絡警方。迪士尼又強烈建議市民應直接從樂園官方渠道或透過認可分銷商購買樂園產品，提防不可靠來源的賣家，免招不便及經濟損失。

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