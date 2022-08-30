渠務署市區河道辦中秋綵燈展　佐敦谷水道、啟德河9月初「亮燈」

近年不少市區河道經過美化，改造「大變身」成為可供市民享用的近水空間。渠務署日前（24日）宣布，將於中秋節期間舉行多項活動，其中包括首次於牛頭角佐敦谷水道和啟德河舉行綵燈展覽，希望與市民共賀佳節。所有活動均免費入場。



佐敦谷水道花園辦綵燈展

前身為啟德明渠的啟德河於2011年起進行復修、於2018年竣工；經佐敦谷明渠活化工程建成的首個架空「水道花園」亦在本年4月開放啟用。渠務署近日表示，為慶祝中秋佳節，將於9月5日至18日晚上，將在牛頭角佐敦谷水道及黃大仙近摩士公園（一號公園）的啟德河舉行專題綵燈展「河畔城市」。其中佐敦谷水道的亮燈時間為每晚6時半至11時，並於中秋節當晚延至晚上11時30分；而啟德河亮燈時間為每晚6時半至10時，中秋節當晚則延至晚上11時。

此外，渠務署為促進近水文化、展現「綠化建築」及「可持續發展」的河道活化工作，在9月2日至8日、早上9時至下午6時會在佐敦谷水道舉辦河道綠化體驗日，向市民介紹種植水生植物、攀藤植物和使用環保木的好處，並設環保工作坊，歡迎市民經網上預約名額參加。

佐敦谷明渠活化完工、架空「水道花園」落成啟用的情況：

