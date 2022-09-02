銅鑼灣避風塘海濱長廊9.9開放　90米海岸無欄杆可坐「嘩啦嘩啦」

港府正於港島北岸分階段建成海濱長廊，並以不同主題發展。最新一段位於銅鑼灣維園道海濱的「活力避風塘主題區」，將於9月9日迎月當日正式開放，提供一條長約90米、無欄杆的「海岸堤階」，屆時市民可無阻礙欣賞海濱日落等景色。

即將開放的一段長廊，採用無欄杆的梯級式沿岸設計「還港於民」，市民可無阻隔地欣賞避風塘及維港日落景緻。主題區將重現3艘懷舊海上交通工具「嘩啦嘩啦」（舢舨），讓市民乘坐舢舨穿梭避風塘，並可到佇立水上近七十載、全港唯一的水上三角天后平安堂内參觀。



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坐「嘩啦嘩啦」到唯一水上三角天后平安堂内參觀

鑑於去年底開放的灣仔「水上運動及康樂主題區（第二期》」採用無欄杆的梯級式沿岸設計，且安全情況較好。今次新開放的一段銅鑼灣活力避風塘主題區長廊，延續「還港於民」理念，提供另一段長約 90米、無欄杆的「海岸堤階」，讓市民可無阻隔地欣賞避風塘及維港日落景緻。

該主題區將重現3艘懷舊海上交通工具「嘩啦嘩啦」（舢舨），讓市民乘坐舢舨遊穿梭避風塘，到已佇立水上近七十載、全港唯一的水上三角天后平安堂内參觀。市民亦可參與期間限定的水上市集，與住家艇的水上人交流。當局同時會設立導賞團，讓市民深入了解避風塘的背景和歷史，並可在特定的避風塘範圍內，投放祈願水燈。

主題區還保留海邊一棵大榕樹，附近將設有特色小食亭及假日市集，售賣各種香港懷舊小食。

海濱事務委員會主席吳永順今日在開幕典禮時表示，乘坐「嘩啦嘩啦」、水上市集等活動的具體開放時間及收費標準詳情均未定。

為保障市民使用「海岸堤階」的安全，主題區內將有保安員駐守，海岸堤階全日有保安巡邏及提供救生員服務；當局沿堤階邊安裝浮波及救生圈等設備，並於不同位置張貼安全告示。

發展局：今年內海濱長廊總長度可延伸至26公里

發展局局長甯漢豪今日（2日）出席開幕典禮．她致辭時表示，是次開放的「活力避風塘主題區」毗鄰銅鑼灣避風塘，面積約10,900平方米，長約715米，是2019 年底完成的「灣仔北及北角海濱城市設計研究」下建議發展的海濱長廊之一，亦屬65億元優化海濱專項撥款下的其中一項工程，於2022年内海濱長廊總長度將延伸至26公里。

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甯漢豪憶及與避風塘吃宵夜：食完東風螺啲殼全部掉入海

甯漢豪憶及七十年代與父母到銅鑼灣避風塘吃宵夜，「啲餸好好味，但我記得東風螺食完之後，啲殼全部掉入海，嗰陣時文化係咁。」「呢個海濱共享空間唔會設定規矩，市民可以自由自在喺度。」她留意到市民已開始使用主題區，「如果市民鍾意呢一種模式，我地以後都會用呢一種模式開放海濱比大家享用。」

吳永順憶及曾經看到不少市民在此處看日落、寫生、賞景等，於是決定改造此處，並認為此處毗鄰避風塘，不同於其他海濱活動空間。

雖然主題區尚未正式開放，今日天色昏暗時晚霞極美，主題區內亦設有固定狗繩的設施，吸引不少附近市民駐足，坐在海岸堤階聊天吃東西、遛狗散步、賞景拍照。