吳永順續掌海濱事務委員會　任內打通港島北海濱長廊

建築師學會前會長吳永順，再度獲委任為海濱事務委員會主席，任期兩年，由今年7月1日開始。發展局局長黃偉綸表示，吳永順自2018年獲委任以來，帶領委員會落實多個海濱項目和措施，現時維港最長一段7.4公里的海濱長廊，由石塘咀伸延至東岸公園主題區，正是他任内的重要成果。



吳永順是公民黨創黨成員，其後脫離該黨，被視為特首林鄭月娥的支持者，2017年支持她參選特首。林鄭任內，吳永順亦被委任入土地供應專責小組。黃偉綸表示，吳永順過去4年制定了重要的海濱原則、以及推行多項意義深遠的海濱實驗，包括引進『先駁通，再優化』及『海濱共享空間』的理念，有助實現暢達海濱。

海濱事務委員會兩名現任成員黎慧雯和李美辰，同時獲續任；三名新成員則包括劉昇陽、李國祥和楊偉誠。在任六年的陳遠秀、羅揚傑和立法會主席顏汶羽，就會在月底離任。