機構設8區冷氣開放休息站　辦講故事班、托管所促成基層鄰里互助

踏入9月，香港日間高溫持續，巿民除了留家開冷氣，是否還有其他選擇？近日有社區開設冷氣長開的「社區夏日休息站」，讓街坊、基層家庭或清潔工在酷熱天氣下，即使不作消費都有空間可以休憩喘息；其中部分場所還定時講故事、手工班等親子活動可供參與，也有由街坊擔任「社區職人」協助與兒童互動、玩遊戲和托管。有前來「嘆冷氣」的媽媽指，一家人因居於劏房，電費高昂、更難負擔長開冷氣；認為休息站的社區空間除了有冷氣開放，也因為有不同活動、每次到來都能和不同街坊連繫，生活變得更加充實。



位於深水埗的社區共享會所「安所」，是其中一個夏日休息站。（呂諾君攝）

與地區伙伴合作 8區設置夏日休息站兼活動班

大角咀宣道堂上月初在冷氣長開的會堂中闢出空間成為「夏日避暑處」，受到不少街坊、網民支持大讚，但其他地區的居民是否仍無處避暑？早前社區創投基金（SVHK）就主動聯絡、連結了多個地區的不同伙伴，包括獨立書店、非政府組織等，成功在深水埗區、葵青區等聚集了共8個單位，開放他們的場所予市民入內休息。

位於深水埗的社區共享會所「安所」，是其中一個夏日休息站。場內二樓空間所見，約有20名小朋友正坐在一起，專心聆聽「故事姐姐」朗讀關於海洋生物的小故事，該處亦設有玩具、桌遊等供他們自由玩耍，一班家長則坐在沙發上聊天、放鬆。有家長笑指，像他們般同處一個場所內開一部冷氣，比各自在家、同時間開10多部冷氣環保得多。

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深水埗劏房戶由受惠變助人 發揮鄰里互助精神

育有一子一女的阿靜表示，他們一家人居於深水埗區的劏房，業主向他們收取的電費較一般家居高昂，約需1.6元一度（中電平均電費約為1.2元一度）；即使「慳住」使用、只間中在睡覺時開一會兒冷氣，每月電費仍然增加400至500多元。阿靜指，今年天氣比過往炎熱，小朋友長時間留在狹窄的環境中十分難捱，因此需找安靜、有冷氣的地方讓小朋友溫習和玩耍。

阿靜經友人介紹接觸到「安所」後，因居於附近，不時都會在開放時段前來休息，認為同齡的小朋友可以互相認識、玩耍，區內的媽媽也可以一起交流「湊仔經」。阿靜後來亦在空間內擔心「社區職人」，發揮街坊幫助街坊的互助精神，在空間內幫忙照顧其他小朋友，「同小朋友相處係好開心，時間過得好快好充實」，同時又令她反省有否對自己的小朋友過於苛刻，「個仔成日專注力唔夠，相處時有好多角力，如果留喺屋企係會鑽牛角尖，但嚟到呢度，個心會好似打開咗。」

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推動商界為公眾提供不需消費的可用資源

另一名街坊偉婷則指，一家人住在唐樓頂層，單位「西斜」下午時份十分酷熱，平日避暑會去圖書館、博物館等，慶幸近月有社區休息站在住處附近，因此她每周都有數天會帶同小朋友前來；她又指，在空間內休息時認識了很多新朋友，也有在微信群組中作日常交流。至於嘉蓮的兩個小朋友分別3歲和5歲，同樣因家中翳焗又不想開冷氣，她會把濕布掛在窗口抵擋熾熱陽光，平日會讓小朋友在家中玩水消暑，「因為想慳電，冷氣開一、兩個鐘就會熄，通常只用風扇，但佢哋成頭汗都好難做功課，不斷抹抹抹。」

香港社會創投基金社區創效主管李端儀表示，是次「夏日休息站」計劃希望能試行作「社區實驗品」，向大眾介紹「第三空間」的概念──即一些沒有命名、人們會在內聚集和交際的生活緩衝空間，收集經驗未來讓其他機構、界別參考和採用。她指出，香港看似有土地問題，但其實有很多空位未盡其用，希望未來希望推動商界加入參與，為大眾提供「不需消費都可使用的資源」，「例如商場入面其實長開冷氣，但就好少有凳畀人休息。」她認為，如果相關空間能予以開放，將會是令人高興的事。