中秋｜北河同行送月餅福袋料千人受惠　義工籲勿節後捐贈：有壓力

「深水埗明哥」陳灼明經營的社企飯店北河同行，近年主力在不同地區派送熱飯及飯券，今個中秋再與商業機構合作，預計在中秋前夕向1000個有需要人士派發月餅等食物福袋，地區包括深水埗、土瓜灣及屯門，有服務10年的義工憶述明哥早年「貼錢」以飯店盈利派飯時，曾見識過中秋翌日突然送來1000個月餅至店面，數量之多「塞住條路行唔到」，當晚由他發動其他義工「人肉速遞」至垃圾站派發予清潔工才能完全派畢，呼籲有心人應在中秋前適時捐贈，不至令慈善機構造成積壓及浪費。



派發1,000個中秋福袋 屯門、土瓜灣、深水埗基層受惠

今次由7-11贊助的中秋派福袋活動，主要涉及北河同行及其合作的屯門與土瓜灣餐廳，預計派發名額約1000個，部分福袋已運送至深水埗大南街北河同行飯店門口，以本周二（6日）為例，一批義工在下午2點派飯前連同一袋載有月餅、食油、茶包、食米、海螺片、梳打餅等物資福袋，一併交至480名已登記領飯的長者手上，臨近中秋前夕有合適食物應節，當中亦有大約百多個福袋會因應露宿者需要，微調改派即食餅乾、薯片與飲品，讓他們不至於在中秋節挨飢抵餓。

北河同行義工哈佬憶述，10年前明哥獨自經營飯店的時候分身乏術，又沒有任何義工幫助，以致很多事情都要親力親為，例如向長者派飯要靠飯店的盈利作補貼，「明哥10年前未係慈善機構的時候，用自己盈利去派飯，當年喺街食一個飯都要30蚊，基本同派錢冇乜分別。」他猶記得當年農曆八月十六日，即中秋後翌日俗稱追月節日，突然有機構送來1,000個月餅至北河同行門前，當刻明哥不懂如何處理，他收到消息後便與其他義工到場，「1,000個月餅塞喺門前係好震撼，塞住條路行唔到」，並發動每人各自手攜多個月餅，分派至各區垃圾站清潔工，「我哋知道當晚一定要派晒，否則(積壓)落去好難搞。」

中秋節收過大量滯銷月餅 義工：成千個堆喺門口

他稱以往曾收過大型月餅製造公司中秋過後運送一堆賣剩的月餅至飯店處理，令他們感到頭痛。「巿民食唔晒攞嚟，我哋容易處理，但好坦白講唔想收(大批量月餅)， 節前食最好，節後只能當甜品送畀人，但係有幾多人接受，又或者食到滯晒嘅時候，其實真係唔想食。」 時至今日，隨着北河同行與其他伙伴機構合作已久，今年大約預計需要2,000個月餅，已預早交至其他機構轉送低收入家庭手上。

明哥亦呼籲，有心人欲捐出月餅，「一定要喺（中秋）節前捐出嚟，畀買唔起月餅嘅人感受到（節日）氣氛同食品，如果節後先捐就變咗廚餘，變咗無咁大價值喺度，我哋都要處理。」

巿民食唔晒攞嚟，我哋容易處理，但好坦白講唔想收(大批量月餅)， 節前食最好，節後只能當甜品送畀人，但係有幾多人接受，又或者食到滯晒嘅時候，其實真係唔想食。 北河同行義工哈佬

不論種族、膚色、年齡 明哥：求助就會盡力幫忙

他稱以往除了收月餅券外，最多收到一堆內藏月餅券的信件，每次要逐封信打開，經義工點算數量後再行處理，目前坊間有很多不同種類的月餅，例如近年標榜無豬油添加的月餅，會交至「五個小孩的校長」呂麗紅經營的幼稚園及保良局陳維周夫人紀念學校，分別交予南亞裔小朋友或難民家庭，讓他們同樣感受節日氣氛。由他早年與美國駐港總領事夏千福見面，以至聯繫外國慈善組織，尋求出資幫助居港外籍人士，以達致「外國人幫外國人」目的，他早對所有批評一笑置之，強調只會做對的事，無論是長者、基層巿民、南亞難民、疫下穿着西裝到場領取飯盒的「行街Sales」，只要主動要求幫忙，他一定盡其所能，填漏社區支援缺失的漏洞。