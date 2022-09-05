中秋節好去處︱康文署三區辦綵燈會　維園須掃安心出行　黃碼禁入

中秋節將至，康文署將於本周三（7日）起一連六日舉辦中秋綵燈展，多組中秋綵燈將分佈於維園、大埔海濱公園及東涌文東路公園三個地點展示，但不設表演和文娛活動項目。各中秋綵燈別具特色，包括由本地紮作藝術家許嘉雄以中式帆船載着康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」為主題創作、約七米高的大型綵燈《雙星伴月慶團圓》。

署方特別指出，將於維園實施人流管制，會於黃昏時段始向外開放，入場者必須掃瞄安心出行，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士則不得進入會場。



▼2022年中秋節 康文署將舉辦中秋綵燈展▼



維園綵燈會講述中秋節古老故事 展示四川自貢綵燈

康文署將於本周三（7日）至下周一（12日）舉辦由香港賽馬會獨家贊助的壬寅年中秋綵燈展，維多利亞公園、東涌文東路公園及大埔海濱公園將會展出多組中秋綵燈，於每日下午6時半至晚上11時亮燈，中秋節（本周六，10日）當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時，惟因應新冠疫情，將不設表演和文娛活動項目。署方指這屬慶祝香港特區成立25周年活動之一。



其中維園的《圓月故事》綵燈光影展是今年焦點，燈組由本地建築師施琪珊及其施正建築團隊負責創作、設計及統籌，中國對外演出有限公司聯同自貢海天文化股份有限公司製作，並獲國家文化和旅遊部港澳台辦公室特別支持。該光影展結合四川自貢綵燈的傳統工藝與現代藝術，講述中秋節的古老故事，並促進本港與四川的文化交流。

▼2021年中秋節 維園現賞月賞花燈人潮▼



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維園現三個巨型月亮 《雙星伴月慶團圓》綵燈高7米

《圓月故事》由三個月亮球體組成，高度由三米至四點五米，呈現滿月、山巒及兔子，配合燈光顏色及亮度的變化，展示月兔相融的溫馨場景。《圓月故事》綵燈光影展將展出至9月25日。

《圓月故事》以外，亦有其他別出心裁的璀璨綵燈，包括由本地紮作藝術家許嘉雄以中式帆船載着康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」為主題創作、約七米高的大型綵燈《雙星伴月慶團圓》；另有由中小學學生親手製作的花燈、以駿馬和明月為題的大型走馬燈、十二星座的綵燈及令人重拾童趣的懷舊燈籠，營造歡欣共慶氣氛。

東涌、大埔也設綵燈會 文化中心露天廣場展出光影裝置

東涌文東路公園的燈飾以「花願．樂園」為題，以滿園花海配合林鳥、繁花和小熊貓等五個綵燈組，帶給市民色彩繽紛的樂園；大埔海濱公園則以「團圓月．月圓願」為主題，於公園內的水池、草地、香港回歸紀念塔等特色景點設置大型走馬燈、以許願紙鶴、紙船、孔明燈為造型等綵燈，寓意人月兩團圓。

香港文化中心露天廣場亦有中秋「打卡」勝地，將會展出光影藝術裝置《無間擁抱》，是由本地藝術家羅曉騰以「擁抱」的概念創作，作品以兩隻兔子面對面站立在水池上，四周伴以心型燈箱，透過光影效果，帶出「零距離的擁抱」。

康文署提醒，市民前往欣賞中秋燈飾時須做好防疫措施，佩戴自備的口罩（包括拍照期間），入場前接受體溫測量，並保持適當的社交距離。

▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼



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進入維園足球場綵燈會均須符「疫苗通行證」要求

此外，維園足球場會於黃昏時段才開放讓公眾進入觀賞燈飾。參觀者在進入維園足球場前必須利用手機／其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤；另所有進入維園足球場的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。根據政府公布的最新「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士不得進入足球場。

該場地亦會實施人流管制措施，市民須以先到先得方式進入，大會將按實時情況暫停參觀人士進場，並作出廣播。巿民請遵從工作人員及警方的現場指示。