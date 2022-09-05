大同老餅家總店霓虹招牌中秋後告別：半世紀老朋友組合「拆夥」

繼油麻地「冠南華」霓虹招牌拆卸後，再有老香港招牌保不住。大同老餅家在IG宣布，位於元朗總店外已懸掛超過半世紀的兩層高霓虹招牌，因要配合屋宇署新條例，舊招牌將會在一至兩個月內拆卸替換，換言之這個曾經與中秋牌樓合作逾半世紀的老朋友組合，將會中秋過後「拆夥」，呼籲巿民在中秋過後熄燈落地前，與它最後合影留念。



IG黯然宣布中秋後告別大眾 呼籲到場合照留影

以賣中式唐餅聞名的大同老餅家，其元朗總店每逢中秋前夕便非常熱鬧，老店每年堅持傳統，門口會豎起保留舊香港特色的中秋牌樓，配合門外60年代起已懸掛的兩層高霓虹招牌，成為該店的生招牌，吸引大量老饕到場搶購月餅，門外排起長長的人龍。

然而這對逾半世紀的老朋友組合，其中一方將會將會中秋過後「拆夥」。大同餅家在其IG中宣布「在屋宇署的新規例下無奈面臨拆缷，從前大家在社交平台上經常發現『大同老餅家』霓虹招牌的蹤影，今年中秋過後一至兩個月就會更換。」換言之招牌在今年最後一個中秋後發光發熱後，便告別巿民「告老還鄉」，文中未有交代招牌會否交予關注團體保育傳承下去。

霓虹保育專家：招牌獨具三大特色

理大設計學院副教授兼傳意設計學科主任郭斯恆表示，大同老餅家霓虹招牌的特別之處，首要是採用綠邊黃底紅字3個色系，與現今「紅字撞藍地」招牌主色調複雜得多，其次又特別用心在招牌四邊模仿舊香港燈籠或傳統做法以中式花紋弧形設計，師傅需要「花多啲功夫屈多幾下」，將燈管屈曲配合造型，字體亦仿效書法體而非電腦體，當今已買少見少。

他又指，近年七、八十年代舊香港招牌逐一拆卸，坊間已引起很大迴響，目前關注團體各司其職，以他所知正有人與大同老餅家負責人協商可否保留另置，希望最終會有圓滿結局。

大同老餅家facebook專頁接受查詢時回應元朗總店更換霓虹招牌日期仍在安排中，若有進一步消息會在官網公布。

霓虹招牌具六十年代夜香港特色 屋宇署新制度下成僭建物

六、七十年代的香港非常繁盛，夜巿中發亮的霓虹招牌更成為食肆、酒吧、麻雀館及夜總會的生招牌，日本動漫及外國電影更以香港霓虹夜景為題材，然而屋宇署以舊招牌跌下傷人為由，2010年實施「小型工程監管制度」，屋宇署可以根據《建築物條例》的規定採取執法行動。在現行新制度下，招牌不可伸出超過4.2米，離地不能少於3.5米。由於香港大部分招牌均於2010年前豎設，數以千計屹立幾十載的招牌，因不符合新制度的標準，一夜間變成僭建物，招牌擁有人必須經工程師或承辦商核准後，隨後每5年須再檢查後方可保留，估計相關費用高達數萬元，大部分老店最終不得不拆卸，部分送往填堆區變廢物。

近年已有不少關注團體進行保育，例如西營盤老字號扒房森美餐廳的「霓虹牛」及鷄記蔴雀館的「霓虹公鷄」獲M+博物館收藏保留，至於被譽為「最幸福霓虹燈」的油麻地冠南華婚紗外牆兩塊霓虹招牌，因不獲M+博物館答允收留，上月20日拆卸後一度以為會送往堆填區變廢物，臨門一腳獲該店負責人答應捐出招牌予「霓虹交滙」保育，經修復後再於合適場地保管及公開展出。

▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼

