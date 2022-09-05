中秋節｜佐敦谷水道與啟德河辦中秋綵燈會　巨型月亮展現河道活化

渠務署由今日（5日）至18日於佐敦谷水道和啟德河，舉辦以「中秋明月」及「河道活化」為主題的中秋綵燈會。為營造節日氣氛，並展現河道活化的生物多樣性元素，渠務署在佐敦谷水道和啟德河中設置巨型月亮綵燈，並在河道兩旁懸掛雀鳥造型綵燈；佐敦谷水道的拱門步道亦增設燈飾及銀杏葉裝飾。



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中秋節晚上延長亮燈時間

渠務署今日（5日）至18日於佐敦谷水道和啟德河舉辦以「中秋明月」及「河道活化」為主題的中秋綵燈會，與市民共慶佳節和香港特別行政區成立25周年。

專題綵燈將在牛頭角佐敦谷水道及黃大仙近摩士公園（一號公園）的啟德河舉行。佐敦谷水道亮燈時間為每晚6時30分至11時，並於本周六（10日）中秋節晚延至11時30分，而啟德河亮燈時間為每晚6時30分至10時，並於中秋節晚延至晚上11時。

甯漢豪：將河道活化成公共空間

發展局局長甯漢豪在發展局常任秘書長（工務）劉俊傑和渠務署署長彭雅妮陪同下，聯同觀塘區議會主席柯創盛主持綵燈會亮燈儀式，並視察佐敦谷水道和「活化翠屏河」計劃工地，實地了解渠務署的河道活化工作。甯漢豪表示，渠務署推展河道活化工程，改善河道排洪能力的同時，亦積極將創新意念融入工程設計，以提升河道的生態和觀賞價值，並將河道活化成公共空間。

為營造節日氣氛，並展現河道活化的生物多樣性元素，渠務署在佐敦谷水道和啟德河中設置巨型月亮綵燈，並在河道兩旁懸掛雀鳥造型綵燈。佐敦谷水道的拱門步道亦增設了燈飾及銀杏葉裝飾。

甯漢豪(左四)讚賞渠務署推展河道活化工程時「以民為本」，廣受市民歡迎，就連蜻蜓也被吸引了過來。（發展局Facebook圖片）

河道活化後「就連蜻蜓也被吸引了過來」

甯漢豪致辭時引述國家主席習近平所說「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」，讚賞渠務署推展河道活化工程時「以民為本」，積極將創新意念融入工程設計，把原本不顯眼的渠道提升為甚具生態和觀賞價值的河道，廣受市民歡迎，就連蜻蜓也被吸引了過來，在河道上漫天飛舞。看見市民高興地來到這裡欣賞燈飾和悠閒地散步，政府團隊感到很鼓舞，並會繼續用心做好這方面的工作。

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