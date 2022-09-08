工廈劏房愈劏愈細最嚴重1劏45　團體形容住戶如「工廈寄生族」

工廈劏房由於租金相對較低，是不少基層居民的選擇，惟其安全、衞生成疑，更有「愈劏愈細」趨勢。有團體指出，現時工廈單位的分間單位平均數達16.5個，更有單位「1劏45」。該類工廈劏房除需共用廚廁，亦沒有窗戶，團體質疑環境條件並不宜居。

團體又指，有逾四成工廈住戶表示在單位內收不到電話訊號，比一般劏房住戶更加隱蔽，住戶亦需擔心會因當局執法行動逼遷；形容住戶情況有如韓國電影《上流寄生族》的主角般，是「工廈寄生族」。



葵涌劏房居民大聯盟於今年7月至8月期間，以電話及家訪的方式成功訪問80戶居於葵涌區工業大廈的住戶。（呂諾君攝）

葵涌劏房居民大聯盟於今年7月至8月期間，以電話及家訪方式成功訪問80戶居於葵涌區工業大廈的住戶。調查結果顯示，住戶反映的工廈劏房單位，分間單位平均數達16.5個，較去年同類調查所顯示13.2個，再多出3.3個。在調查中，分間數目最高的工廈劏房，是「1劏45」一個單位分間出45個房間。至於工廈劏房單位實用面積平均呎數則為177呎，亦比過去同類調查報告所顯示的201.5呎更小。

調查發現，67.5%受訪工廈劏房住戶稱，因單位沒有窗戶或窗戶長期不能打開，導致室內通風侷促；61.2%受訪者則表示單位沒有獨立廚房，不便煮食；有43.7%受訪者需與其他住戶共用廁所，而廁所平均與12.2戶共用。

調查亦發現，42.5%的工廈住戶表示在單位內收不到電話訊號，難以使用電話通話及數據功能聯繫外界，及第一時間接收最新資訊。

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工廈劏房戶陳先生︰面積60平方呎劏房月租4000多元

工廈劏房住戶陳先生表示，過去20年來都住在工廈劏房，約5年前因屋宇署執法行動，他需搬到現時住處。他透露，現在居住的單位面積約60平方呎，業主將一個面積700平方呎單位劏為6間，業主將面積最大的一間，佔約200平方呎的劏房用作貨倉，剩餘5間用作劏房租出。住戶需共用廚廁，其兒子亦住在另一間約60平方呎的劏房。

任職保安的陳先生指，工廈劏房單位租金4000多元，佔其收入約三分一，數年前他被屋宇署「逼遷」時，都有嘗試申請政府「因屋宇署執法行動而須遷出工業大廈非法住用處所」的搬遷津貼，卻因超出入息上限而不獲批，「20幾戶之中，得兩、三戶拎到，金額仲要好少。」陳認為事件令他經濟壓力增加、心理負擔也很大。

工廈劏房戶呂女士︰住緊嗰度成層都係劏房

另一名工廈劏房戶呂女士，獨居於面積170多平方呎的單位。她說，起初因工廈劏房租金較低、面積較大而入住，惟其後發現環境很差，「住緊嗰度成層都係劏房！一開窗就見到老鼠！電話又冇訊號，渠管又有異味！」她希望政府增加房屋供應，並增加工廈劏房「逼遷」津貼額，讓他們應付搬屋開支。

團體促全面檢討並改善清拆及安置政策

葵涌劏房居民大聯盟認為，調查中可見業主把劏房「愈劏愈細」、工廈劏房有逐漸「私樓化」情況，而雖然租管條例已於去年一月生效，有近八成工廈住戶未知租管條例涵蓋工廈，條例要求住戶主動舉報，成效亦備受質疑。

聯盟又指出，工廈劏房住戶往往受政府清拆執法行動影響，搬遷開支亦是其中一個沉重負擔，建議政府將關愛基金內，為工廈劏房住戶因執法行動搬遷的津貼恆常化，並增加津貼額及放寬申請資格，減少工廈劏房戶搬遷的經濟壓力。聯盟續指，當局長遠應全面檢討並改善清拆及安置政策，確保能為受影響工廈劏房住戶，提供適切經濟及安置支援。