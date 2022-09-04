鄧炳強探訪觀塘劏房戶眼濕濕　鞭策自己努力改善基層生活

特首李家超上任後，隨即宣布成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，官員又頻頻落區探基層市民。保安局局長鄧炳強、觀塘區議會主席柯創盛等人，今日（4日）應香港九龍潮州公會邀請，在中秋前夕探訪4個來自觀塘劏房戶的家庭。

鄧炳強在Facebook表示，每次探訪基層劏房家庭，都會鞭策及提醒自己作為特官員，要努力為基層市民改善生活。柯創盛則詳細分享各家庭對生活的訴求，如增強對學童在學習上的支援、改善基層生活環境、增加公屋供應等，他直言：「感受好深，我們會繼續努力從不同層面，推動改善基層狀況的行動、措施或政策。」



柯創盛自勉：不能因經常接觸而對基層情況麻木

柯創盛表示，今日探訪了4個觀塘劏房的長者及基層家庭，他們均提到對房屋及社區支援問題，期望政府能早日獲政府編配公屋單位，改善和保障基層市民的生活環境和基本需要，加大力度覓地建屋，令基層市民可長遠告別劏房、籠屋這些不適切居所。

另外，家有學童的市民則希望由政務司司長陳國基帶領的「師友計劃」可提供更多支援和幫助：「家中沒有上網，只可以靠學校的WiFi蛋借用計劃上網」。柯創盛指，鄧炳強聽聞後亦「眼濕濕」，希望政府可以善用不同社會資源，為基層市民提供適切支援。

鄧炳強及柯創盛同時提到其中一個家庭，指他們生活上面對不少挑戰，經濟條件不佳，不過父母仍刻苦儲錢，為兒子添置了二手鋼琴，最終兒子在在鋼琴比賽中奪得冠軍，二人形容：「兒子很爭氣！」柯創盛以此自勉：「作為代議士，要貼地、要深耕，但絕不能因經常接觸而對基層情況變得麻木。」

是次探訪，同行的有海關副關長陳子達、入境處副處長郭俊峯、觀塘民政事務專員林兆康、觀塘分區委員會委員張姚彬、歐陽均諾及香港九龍潮州公會副主席廖玲玲。