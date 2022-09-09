石籬中轉屋明年清拆　申增地積比3倍重建成2幢住宅　料提供1700伙

政府擬於今年底清空石籬中轉屋重建，房屋委員會近日向城市規劃委員會申請，清拆當中的第10和第11座，重建成公營房屋，並放寬重建的地積比至6.5倍，增幅達30%，以增加100伙單位至1,700個單位，預料可容納4,308人。文件顯示，重建工程預料最快明年動工，有望在2028年落成。



房委員提交到城規會的文件顯示，地盤範圍為石籬（二）邨第10座和第11座、石怡樓、石偉樓，以及毗鄰的職工盟培訓中心石籬校舍等，面積約2.23萬平方米，但當中只會清拆重建屬於中轉屋的第10和第11座和校舍。

當局申請將住用地積比由原本的5倍，放寬至6.5倍，增幅達30%，建築物高度限制亦會由原本的主水平基準上180米增至225米，增幅約25%。

底部設4層平台 頂層有平台花園

擬議發展將會興建兩幢新的住宅大樓，樓高42至43層，大樓座落在4層高的平台上，預料可提供1,700伙，較原有限制增加600伙，亦較早前的規劃增加約100伙，預料可容納4,308人，連同不會清拆的石怡和石偉樓，總單位數為3,298伙，總居民人數可增至8,848人。

住宅大樓底部的4層平台，將會設有兩層停車場，提供249個停車位，平台頂層會是平台花園，當中有成人和長者健身區、緩跑徑和羽毛球場等，居民可從側邊的樓梯步行到平台；項目另會增設一幢6層高的社福大樓，初步建議在大樓內增設一間安老院、綜合家庭服務中心、長者地區中心及幼兒中心。

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房委會指，擬議放寬地積比的申請符合政府政策，在提升公營房屋發展密度以應付公營房屋的殷切需求，而各項技術評估亦顯示，有關建議不會在視覺、景觀、空氣流通、交通、排污和環境方面構成負面影響，並可為鄰近社區提供更多社福設施。