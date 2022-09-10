5歲抗癌小鬥士醒來下身冇知覺　Sheldon媽：一家齊整度過已足夠

5歲生命小鬥士Sheldon，去年確診患上「神經母細胞瘤」第四期，一年內先後接受化療、電療、抽骨髓等治療無效，近月病情急速惡化，臉上腫瘤壓住頭臉頸及五官，即使先後施高劑量的嗎啡、鎮靜劑和「K仔」已無法止痛，Sheldon媽形容兒子正經歷「50級劇痛」，最終無奈注射令他長期昏睡的鎮靜劑，最壞打算是他永遠無法醒來。幸奇蹟在中秋前夕到來，Sheldon翌日醒來肚子也再沒有痛楚，不過換來下半身沒有知覺，她形容內心平靜，只想在最後的中秋節一家人一起度過，能夠彼此相愛，便已很足夠。



Sheldon經歷50級劇痛 注射強力鎮靜劑預計長期昏睡

Sheldon媽今夜在中秋夜以《團圓》為題發帖，表示自Sheldon癌症復發後，他不能再吃喝玩樂，甚至需要在醫院渡過最後的中秋，但偏偏讓她感受節日背後的意義「只要我們能夠彼此相愛，一家人一起渡過，便已很足夠。」

她回憶自兒子臉上腫瘤不斷擴大，電療亦無法壓抑其生長，Sheldon全身多個部位包括頭、臉、頸及四肢均出現劇痛，她形容「我也試過分娩兩次，如果生育過程是十級痛，我相信Sheldon當晚經歷了50級的劇痛。」即使注射高劑量的嗎啡、鎮靜劑和「K仔」已沒有任何效果，兒子3天前痛得哀求「救佢」，夫婦在毫無選擇之下，只好忍痛要求醫生注射可長期昏睡的鎮靜劑，並作出最壞打算，預計他再也醒不過來。

我也試過分娩兩次，如果生育過程是十級痛，我相信Sheldon當晚經歷了50級的劇痛。 Sheldon媽

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兒子奇蹟醒來但下半身冇知覺 Sheldon媽：內心平靜

不知是否上天憐憫抑或禱告出現效果，Sheldon翌日下午突然清醒過來，肚子竟然奇蹟地沒有再感到痛楚，不過至昨日確認他的下半身再沒有任何知覺。

Sheldon媽表示起初感到愕然和痛心，但冷靜過來後與丈夫心景平靜，自我安慰認為是神的旨意，這樣兒子便不會再感到雙腿劇痛，減少他身上部份的痛楚，而整整一個月的住院期間，終於令她體會結果無法改變，只能改變的是心靈和心態，她希望借自身經歷鼓勵任何人，縱然前路難行，應感激有別人相伴及扶持，並祝願所有人中秋快樂，人月兩團圓。

5歲男童Sheldon去年確診患上「神經母細胞瘤」第四期，今年7月病情惡化，面頰發現第三粒腫瘤，頭骨癌細胞亦增多，8月中病情急轉直下，鼻竇和腮骨的腫瘤在幾天內急劇變大，在左邊臉隆起，日前突然流大量鼻血，影響進食致骨瘦如柴，Sheldon母親一度祈求大眾為兒子祈禱集氣，減輕他身上的痛楚。