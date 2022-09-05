Sheldon腫瘤急劇增大嗎啡不能完全止痛 媽媽：每一天都是賺回來

5歲Sheldon患有罕見癌症「神經母細胞瘤」第四期，年紀小小已進行多次化療、電療、抽骨髓等治療，更遠赴西班牙接受治療，其後再回港接受化療及免疫治療。其母親昨日（4日）在facebook發文，表示兒子病情不受控，臉上的腫瘤急速生長，影響其視力、呼吸和進食，而嗎啡亦不能完全止到他的頭、眼、面、口、頸、背和四肢的劇痛。她向醫生問道孩子能活多久，醫生反說「不如我們當每一天也是賺回來的。」，Sheldon媽媽感謝醫生提醒，更謂與其痛苦地在倒數每一天，不如好好珍惜每一天！她更請網民為孩子集氣和祈禱，希望兒子能平安快樂、不再受苦。



「遲遲未有更新狀況，是因為我在等待有好的消息，可惜最終也等不到⋯⋯」Sheldon媽媽在昨日（4日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」發帖，指自從Sheldon臉上的腫瘤急速生長，影響他的視力、呼吸和進食後，兒童醫院和瑪麗醫院立即在短時間內為他安排了電療，可惜腫瘤不但沒有縮小，而且病情亦不受控制，「前幾天他突然流大量鼻血，亦因為他的血小板太低，最終需要專科幫助下才能成功止血。醫生提醒我們隨時有過度出血的情況，血液會倒流口腔，令呼吸困難，甚至引致窒息。」

嗎啡已不能完全止痛

Sheldon媽媽更說，嗎啡已不能完全止痛，例如他的頭、眼、面、口、頸、背和四肢的劇痛，全身的不適令他忍不住發脾氣，只能採用鎮靜劑令他入睡，盡量不感到痛楚。她補充，面上的腫瘤令他的牙齒傾倒、上下顎牙肉互相磨擦，不能正常地進食和說話。同時電療引致他的口腔黏膜破損，滿佈血絲，連漱口也感到非常疼痛。加上噁心的情況比較嚴重，不能進食，四肢瘦得如火柴一樣。

珍惜每天相處時間

Sheldon媽媽忍不住向醫生查詢兒子能活多久，醫生反說：「不如我們當每一天也是賺回來的」，媽媽表示「感謝他的提醒，與其痛苦地在倒數每一天，何不好好地珍惜賺回來的每一天！」。她最後提到「即使天父沒有把小戰士奇蹟地醫治好，但我仍然盼望主能繼續保守他，讓他賺回來的每一天也過得平安快樂，不再痛苦。」她懇請大家集結力量，繼續為他們一家衷心禱告。」

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