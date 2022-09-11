饒宗頤文化館辦中秋開放日　集文青巿集、神獸與文化元素人頭湧湧

疫下對非牟利機構營運活化歷史建築構成壓力，虎豹樂圃日前宣布將於12月1日起停止營運虎豹別墅並同日交還政府，其他機構透過活化歷史建築伙伴計劃的狀況備受外界關注，其中饒宗頤文化館在中秋期間舉辦「秋燈十色—饒宗頤文化館開放日」，集動漫、文代與文青巿集元素於一身的主題，成功吸引老中青人流到訪，現場所見人流暢旺。



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文化館集三大主題 吸引老中青人流到訪

是次活動分為三大主題，例如設有芝麻棉花糖插畫展覽，以本地插畫師芝麻棉花糖設計多款可愛卡通動動物造型，如埃及神明寶寶及東方神獸等，分佈在饒宗頤文化館露天巿集及人生占卜區等不同位置，同時鼓勵公眾透過參與其他活動可獲得神獸卡、扭蛋「睡衣派對！埃及神明寶寶」鎖匙扣及「人生小願望！東方神獸系列」透明襟章，吸引一家大小到訪參觀。

活動第二個吸引元素是邀請了80多位本地不同風格特色的手工藝匠，參與戶外手作市集、工藝及親子工作坊，現場所見，不少年青人經營攤位售賣漢字印刻作品、個人化訂製飾物、寵物插畫及專用鮮食、近期流行的塔羅占卜等，而巿集每隔數檔便夾雜遊戲攤位、水燈祈願神社、剪紙工作坊、絲網印刷工作坊、「漢 • 秋月」漢服體驗活動、「饒館夜．霓虹光轉」霓虹燈牌製作工作坊等，成功「搶Fo」獲年青人到場打卡及光顧本地手工藝創作。

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3大展覽加深中華文化認識

此外，活動提供遊樂攤位或巿集外，加入文化展區，包括文化館百年歷史和演變、已故饒宗頤教授個人故事，以及漢字文化展覽「活字生香」，加深了解中華文化的知識。

非牟利慈善機構「香港中華文化促進中心」透過活化歷史建築伙伴計劃，直接參與修復、活化逾百年歷史的三級歷史建築群前荔枝角醫院，並以當代中國國學大師饒宗頤之名，命名為饒宗頤文化館，然而與它同期的19個非牟利機構在計劃下營運的歷史建築，虎豹別墅、北九龍裁判法院及芳園書室的營運者因收支未能平衡，未完成合約下中途離去，把建築物交還政府。