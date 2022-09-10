中秋｜大草地消失　憂隔離設施「播毒」　啟德郵輪碼頭疏落冷清

今天（10日）是中秋節，不少人都會在飯後外出賞月。啟德遊輪碼頭以往是露天野餐聖地，然而近月碼頭內部被用作暫託中心、旁邊的「大草地」今月亦興建成隔離設施，該處除了空中花園，剩下的休憩位置大減；同時市民也因擔心在隔離設施旁遊玩會吸入「毒氣」，只有零星遊人前來。



飽覽維港一望無際海景 啟德郵輪碼頭成中秋必到熱點

位於九龍啟德承豐道33號的啟德郵輪碼頭，擁有佔地2萬3千平方米的公園，可以飽覽維多利亞港、鯉魚門及觀塘美景，場內亦有有不同設施，過往除了假日野餐勝地，也是東九龍區其中一個賞月好去處，往年每逢中秋都十分熱鬧。

但自今年2月22日政府宣布因應啟德郵輪碼頭設置社區隔離及治療設施，公園便開始臨時封閉大部分空間，而毗連的啟德郵輪碼頭亦已闢作啟德暫託中心運作，分階段提供1,200張病床，專門接收醫院管理局轉介確診2019冠狀病毒但症狀輕微的長者，或正在康復並適合入住的體弱長者。

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受隔離設施兩面夾擊 現場遊人疏落缺慶節氣氛

《香港01》記者晚上約8時到場時，見到維持開放的空中公園內，雖然視野開揚，也能眺望明月，但該處一帶都被工地包圍，沙塵滾滾，行至盡頭處仍會望見隔離設施。今晚只有零星跑步、運動人士經過，行至噴水池公園，才有一個家庭前來賞月玩燈籠。

記者又走到郵輪碼頭位置，向保安員查詢昔日草地位置是否開放時，對方稱裏面仍有少量空間開放，但特別提醒「要小心啲」，指因現時該處有隔離設施、「好多病患喺度」，建議走近時要保持個人防護措施。