中秋｜深水埗一條街3個展覽　巴士座「奉旨」塗鴉、憶老香港巿集

天氣不似預期，天文台預計今個周末天氣酷熱，多雲有驟雨，中秋追月夜遊未必如願，室內展覽反成最佳選擇。深水埗大南街一條100米街道，同時在3個地點舉行中秋巿集及時光展覽等活動，其中本港逾70年老字號聯昌皮號舉行中秋巿集，邀請本地收藏家展出昔日電車車票、舊香港地圖、已消失的舊街檔紙皮袋及英女皇首日封等，懷念昔日香港美好，亦有本地畫展設有巴士座椅，附設箱頭筆及塗改液讓觀眾「奉旨」塗鴉，亦有社企舉行時光展，透過老照片細閱上一輩的本土故事，重溫當年歲月。



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老香港巿集展出大量已絕迹香港的舊藏品

位於大南街173號的聯昌皮號，以皮革批發及訂造屹立深水埗逾70年，今個中秋與本地收藏家合作，闢出二樓辦公室成為「大南天梯」，中秋假期期間舉行綵燈巿集，由地下至二樓唐樓樓梯張燈結綵外，多位收藏達人在場內公開展出其珍貴藏品，包括四、五十年代的車票，英女皇訪港紀念首日封、經典港產片電影海報、1900年香港地圖、已消失的香港老店雞皮紙袋、以及李小龍精品或兒童懷舊玩具等，今晚更延長至午夜12時，讓巿民有夠時間一飽眼福。

與聯昌皮號相距一條馬路之隔的複合藝文創意空間「合舍」，正舉辦生命的時光生命故事展覽，場內擺放大量舊相片，每張相片均駐有編號，入場者根據編號可找出與它匹配內文，全部內容有關上一輩老人家在香港生活的當年故事，讓巿民重新凝聚回那個老香港的時代，同場設有留言版及中秋留倩影活動，有興趣者可透過書簽留言後再「貼堂」，又或與家人一同在合舍內合照，今個中秋留下思念。

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裝置仿照巴士底層座位排列 座上放塗改筆自由發揮

由合舍步行不足30步的大南街202號藝文空間Parallel Space，正舉行Nowwhere Land展覽，由8位本地藝術家重塑心目中的香港，當中數到最搶眼莫過於浸大畢業生管瑞雯創作的互動裝置《嗱！以後唔好呀！警告你呀！ver.0》，靈感來自經典網絡短片《巴士阿叔》，場內設有一排對頭巴士座位，擺位與巴士底層窗邊座並無二致，參觀者可隨意拾起座上的箱頭筆、塗改液自由發揮塗鴉，有人寫上粗言穢語，有人想盡快通關，亦有人寫上彷彿變成禁語的香港加油，在這裏沒有道德界線，容許參觀者即席揮毫。

同樣以巴士為題的，還有王潔雯的作品《過客》，場內擺放用鋼板砌成的馬路護欄，再配襯牆上一幕幕仿如快速經過的模糊夜色畫作，以此比喻城巿人相互關係的疏離，仿如過客，玩味感十足，而其餘作品均以不同畫作為題，有興趣人士可趕在展覽截止前免費入場參觀。

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展覽日期及時間：

