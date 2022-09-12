疫下客運碼頭商場淪鬼域　商店假日營業「只有職員冇晒客」

疫情令來往中港澳的出入境客流大減，昔日依靠客運碼頭催旺人流的商場狀況變得異常慘淡。今日（12日）是中秋最後一天假期，街上遊人如鯽，然而尖沙咀中港城及上環信德中心受到客運碼頭長期關閉影響，依附在離境及入境大堂出入口維持生意的商店或食肆捱不住長期封關，最終導致大量倒閉或關門休業，商場樓層被白色圍板及帆布重重包圍，仿如進入長期裝修的無人地帶中，即使仍然營業的商戶，大部分時段「全場只有職員冇晒客」，有女店員忍不住在店內伸懶腰打呵欠，假日時段尤為罕見。



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依靠客運碼頭營生的商場客流大減

位於上環的信德中心，是來往港澳其中一個重要的客運碼頭，在疫情來臨前的2018年10月至2019年3月的總出入境人數達到約648萬人次，同一時段的尖沙咀的中國客運碼頭，總出入境人數達到約270萬人次，然而疫情爆發至今兩年多，上述碼頭大部分處於關閉狀態，累及附近依靠入境或離境人流維生的商店生意大跌九成以上，部分抵不住消費寒冬而結業。

今日正值中秋最後一天假期，記者沿尖沙咀廣東道步往中港城商場， 發現沿途游人不少，雖未達到疫情前熙來攘往的密度，但大部分商店均有顧客入內，以Apple store廣東道分店最誇張，幾乎擠爆店內每個角落，然而走至接近盡頭的中港城商場就變成另一個境景。

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中港城客流大減 免稅店職員多過客

中港城商場以往依靠中國客運碼頭的大量人流達致高消費額，當中一樓及二樓分別為碼頭入境大堂及出境大堂，附設有星巴克、大家樂、元氣壽司、米線陣、兌換店等商店進駐，位於太平洋酒店的柏景餐廳，亦在有商場內設有入口，吸納旅客消費，但疫情成為「遊客終結者」，旅客大減的情況下，周一公眾假期當天竟未有營業，亦有部分商店已被圍板封住，估計已丟空一段時間。

商場仍有少於半數的商店仍在營業中，當中主打名牌清貨特價場的ISA免稅店分別進駐商場LG全層、地下門口及二樓門巿，自關閉碼頭後人流大減，現場所見只有零聲客人經過，大部分時間更是「全場只有職員冇晒客」，其間由於場面太過冷清，有女店員忍不住伸懶腰打呵欠，逕自走出店外到廁所梳洗抖擻精神。反而合味道紀念館及「Kids Kids Car」兒童遊戲主題區受惠公眾假期，商場大部分人流集中在兩間店內參觀消費，與ISA免稅店近乎零客流的情況差天共地。

信德中心跨境船務大堂如鬼域 仿如進入長期裝修中

另一個信德中心狀況更為慘淡，商場內除了食肆較能吸納人流外，位於三樓商場的空中快綫及珠江客運辦事處附近一帶樓層，幾乎無一倖免悉數關門，無論是澳門酒店或賭場辦事處、奇華餅家、零食物語，以及馳名五十多年老字號茶餐廳蘭芳園，亦告關門休業，只有澳門旅遊詢問處仍在營運中，其餘商店不是被白色圍板圍住及貼上「工程優化進行中」告示，便是用白色帆布直接掩蓋，地面更遭大面積蓋上木板，估計是防止商戶搬走器材時刮花瓷磚地板，變相讓整個區域變成尤如長期裝修中的無人地帶。有商戶概嘆生意下跌九成以上，基本連舖租人工也未能維持，只在苦苦支撐中，未知何時望見曙光。