全港逾1600個互委會明年初解散　團體向立法會申訴民政處行政失當

民政事務處以角色日漸式微為由，發信至全港逾1,600個屋邨互助委員會，要求不遲於明年1月前解散互委會，有關注團體今日（16日）到立法會進行公共申訴，控訴民政事務處行政程序欠妥當，在未有任何諮詢的情況及公開透明的原則下取消互委會，擔心日後沒有其他機制或平台代替此功能，反指互委會曾在疫情期間送上物資支援街坊，又或早前新界西大停電時，互委會聯絡不同的居民支援其需要的做法，日後將不再復見，要求議員跟進。



團體提四大關注：冇諮詢解散互委會等同黑箱作業

由約50個屋邨互委會成立的「關注互委會去向聯盟」，今早派出6名代表抵立法會申訴部，向五位當值議員，包括:陳家珮議員、劉業強議員、林新強議員、容海恩議員及陳紹雄議員提出公共申訴，批評民政及青年事務局就解散互助委員會的決定為行政程序失當，要求立法會徹查。

代表就相關議題提出四項關注，包括民政事務處在未有任何諮詢的情況下而取消互委會，有違一般政府決策之公開透明的原則，等同黑箱作業；互委會一直發揮著重要的社會價值，例如每兩個月召開一次的屋邨管理諮詢委員會會議，不但有效與保安管理及清潔公司進行直接的雙向溝通，更會協助警方監察邨裡治安問題等，若解散互委會即失去與居民的溝通平台，弱化房委會與住戶彼此間的溝通；民政處就解散提出的理由為互委會角色日漸式微，然而互委會以往在不同困難時期支援居民，包括疫情期間送上物資支援街坊，而早前新界西大停電期間，互委會主動聯絡不同的居民支援其需要，批評只是政府一廂情願的說法，過去並未有在任何政府文件上發現相關佐證；政府突然終止互委會一事，令居民無所適從，擔憂就公共屋邨內部問題日後向房署反應，日後也未必獲得處理，繼而令屋邨各項出現問題的設施無人跟進，影響居住環境。

聯盟促請立法會復會之後，要求民政事務委員會盡快召開會議，商討保留互委會及安排公聽會，聆聽更多互委會代表及居民的意見，促請議員敦促局方盡快回應聯盟會面的訴求。