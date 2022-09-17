深水埗公園改造工程今年底完工　2塊戰爭紀念碑受保護兼原址保留

前身為軍營的深水埗公園，近月正進行翻新改造工程，受影響範圍包括兩塊紀念碑，紀念守衛香港而戰死的軍人，康文署代表日前表明會原址保留相關文物，現場亦用水馬加木箱雙重保護紀念碑，待翻新完工後重見天日。



公園前身為英軍軍營 日治時期被徵用作戰俘集中營

深水埗公園前身為深水埗軍營，建於1927年，在香港日佔時期曾被日軍徵用作囚禁戰俘的集中營，囚禁戰俘包括英國、加拿大及印度人，營中死傷者無數，至戰後港英政府在深水埗公園內設置了兩塊紀念碑，紀念守衛香港而戰死的軍人，當中包括一塊加拿大軍人殉難紀念碑、深水埗集中營殉難紀念碑，另外亦有3塊軍部地界界石， 悉數至1977年軍營及借用作越南難民營關閉後，重建成深水埗公園保留至今。

康文署提出將深水埗公園內部分遊樂設施，改造成為共融遊樂空間，增建親水設施、沙池，多種鞦韆、滑梯、氹氹轉、彈床等，公共遊樂空間改造工程計劃已於2021年3月展開，通告顯示今年12月31日前完工，再重新開放予公眾使用。

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紀念碑獲雙重保護 確保不被工程波及受損

現場所見，工程受影響範圍主要是靠近深水埗公園游泳池對開的部分園地，綠化地帶及設施已被掘起變成爛地，有待重新鋪設新設施，至於靠近BLOCK B公廁對開的2塊紀念碑，連同附近草叢被水馬一概圍封，再用木箱蓋住紀念碑作雙重保護。

至於三塊刻有「M.O.D. B.S. No. 10軍部地界」字眼的軍部地界界石，完好無缺位處深水埗公園正門近荔枝角道對開巴士站旁，並不受改造工程影響。

康文署：原址保留及重置綠化植物

深水埗區議會地區設施及社區事務委員會日前開會時，區議會主席覃德誠、委員伍月蘭與李庭豐關注紀念碑，與及位於近公園入口處有3塊「軍部地界」界石的保護措施是否足夠，該批歷史文物會否受到工程影響，要求康文署匯報文物現況和日後保育的相關工作與策略，令市民加深了解及認識香港歷史。

康文署代表回應已用木箱及圍欄加強保護紀念碑，並會於原址保留及在周邊重置綠化植物，以免路人走近造成破壞，保養方面則交由工務部門負責保養，有需要時再諮詢古蹟辦。